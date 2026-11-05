Potrivit unor surse citate pe 5 noiembrie de publicația „Kommersant”, solicitarea, transmisă în octombrie, a fost înaintată guvernului și a primit deja sprijinul unor vicepremieri responsabili de domeniile respective.

Reprezentanții „Multon Partners” au declarat că societatea este condusă de o echipă locală și că nu au primit nicio notificare privind eventuale schimbări.

„Multon” este unul dintre cei mai mari producători de băuturi răcoritoare din Rusia și este deținut de Coca-Cola Hellenic Bottling Company. După ce Coca-Cola și-a restrâns activitatea în Rusia în 2022, compania s-a concentrat pe mărcile locale „Dobry”, Rich, „Moya Semya”, Pulpy, Burn și BonAqua.

După ce presa rusă a relatat despre propunerea companiei „Bochkari”, acțiunile Coca-Cola Hellenic Bottling Company listate la Bursa de la Londra au scăzut cu aproape 19%, până la 54 de lire sterline pe acțiune.

Autoritățile ruse au transferat anterior în administrare temporară activele mai multor branduri occidentale, printre care Auchan, Nestlé, Metro Cash & Carry, fosta rețea Leroy Merlin și Japan Tobacco International.