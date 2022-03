Forțele ucrainene au ucis un israelian, după ce l-au confundat cu un cecen. Familia victimei dă vina pe Putin

Vezi aici ultimele informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

Presa israeliană a relatat că Roman Brodsky, care locuia în Ucraina de câțiva ani, a fost împușcat de ucraineni la un baraj rutier situat la 95 km sud de Kiev, când a încercat să fugă cu mașina în Republica Moldova, potrivit Times of Israel.

Brodsky a fost primul cetățean israelian despre care s-a raportat că a fost ucis în atacul rusesc împotriva Ucrainei, pe care Moscova l-a lansat joia trecută.

Ministerul de Externe din Ucraina a declarat că Brodsky făcea parte dintr-un convoi de vehicule care se îndrepta spre granița cu Republica Moldova pentru a părăsi țara. El și partenerul său intenționau să zboare apoi în Israel.

Help the world remember this hero! 37-year-old Roman Brodsky was named as the Israeli man killed today near #Kyiv , #Ukraine. He left behind a wife and a little girl. pic.twitter.com/QBjqL5xu1i