Mesajul bisericii luterane a Norvegiei pentru homosexuali. „Acest lucru n-ar fi trebuit să se întâmple. Iertați-mă”

16-10-2025 | 20:38
parada gay

Biserica luterană a Norvegiei le-a prezentat scuze persoanelor homosexuale, joi, într-un bar al comunităţii gay din Oslo, pentru modul în care le-a tratat în trecut, transmite AFP.

Sabrina Saghin

Ca multe alte religii, Biserica protestantă norvegiană, care are 3,4 milioane de membri - peste 60% din populaţia Norvegiei - a discriminat mult timp persoanele homosexuale, refuzându-le dreptul de a deveni pastori sau de a se căsători religios.

„Biserica Norvegiei a provocat ruşine, prejudicii grave şi durere homosexualilor", a declarat episcopul Olav Fykse Tveit, primatul al Bisericii Norvegiei, în interiorul London Pub, un loc important pentru comunitatea gay.

„Acest lucru n-ar fi trebuit să se întâmple şi astăzi le spun: 'Iertaţi-mă'", a spus el, declarând că "discriminarea, tratamentul inegal şi hărţuirea" au determinat unele persoane să-şi piardă credinţa.

Biserica recunoaște abuzurile istorice

În anii 1950, Conferinţa Episcopilor i-a numit pe homosexuali un „pericol social de amploare mondială" şi a descris acţiunile lor drept "perverse şi detestabile".

oi gay
Un cioban din Germania crește 21 de berbeci homosexuali, pentru a-i salva de la moarte

Cu timpul, Biserica Norvegiei a adoptat o abordare mai liberală, pe care mulţi o consideră tardivă.

Ea a autorizat pastorii homosexuali începând din 2007 şi uniunile religioase între persoane de acelaşi sex din 2017.

Aceste scuze sunt „puternice şi importante", dar vin „prea târziu pentru cei dintre noi care au murit de SIDA (...) cu inimile îndurerate, deoarece Biserica considera că epidemia era pedeapsa lui Dumnezeu", a reacţionat Stephen Adom, liderul Asociaţiei pentru diversitate de gen şi sexualitate din Norvegia.

„Observăm un val creştin conservator şi populist de dreapta care se răspândeşte din ţară în ţară. În Statele Unite, în Ungaria, dar şi în Norvegia, acesta devine din ce în ce mai acceptat, în rândul liderilor religioşi şi politici, denigrând diversitatea umană a identităţilor şi a corpurilor", a deplâns el.

Hanne Marie Pedersen-Eriksen, preşedinta unei reţele creştine pentru lesbiene, ea însăşi pastor, a declarat că „aceste scuze reprezintă o reparaţie importantă şi marchează în sfârşit finalul unui capitol întunecat din istoria Bisericii".

Evenimente recente marchează comunitatea

London Pub este unul dintre cele două baruri vizate de un atac armat soldat cu două victime şi nouă răniţi în marja marşului Pride din 25 iunie 2022. Autorul atacului, Zaniar Matapour, un norvegian de origine iraniană care jurase loialitate grupării Stat Islamic, a fost condamnat la pedeapsa maximă, 30 de ani de închisoare, care poate fi prelungită pe termen nelimitat, pentru „act terorist în formă agravată".

Olav Fykse Tveit a participat marşul Pride din 2023, o premieră pentru un primat al Bisericii Norvegiei.

Potrivit unui sondaj realizat de institutul Opinion pentru Biserica Norvegiei, 65% dintre persoanele chestionate consideră că este „momentul potrivit" ca Biserica să îşi ceară scuze faţă de persoanele homosexuale.

Alte biserici protestante din Anglia sau Canada au prezentat scuze similare în ultimii ani, notează AFP. 

