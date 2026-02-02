De la Elon Musk până la fostul prinț Andrew. Lista cu toate persoanele puternice menționate în dosarele Epstein

De la giganți ai tehnologiei până la brokeri influenți de pe Wall Street și demnitari străini, o mulțime de oameni puternici apar în imensa colecție de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA în legătură cu dosarul Jeffrey Epstein.

Toți au negat că ar avea vreo legătură cu abuzurile sexuale comise de acesta asupra fetelor și tinerelor.



Cu toate acestea, unii dintre ei au păstrat relații de prietenie cu Epstein sau au dezvoltat noi relații, chiar și după ce știrile l-au făcut cunoscut ca presupus abuzator de fete minore. Niciunul nu a fost acuzat de vreo infracțiune legată de anchetă. Epstein s-a sinucis într-o celulă din Manhattan în 2019. Iată o prezentare a unor nume importante din dosarele Epstein, centralizată de Associated Press. Andrew Mountbatten-Windsor Fostul prinț Andrew al Marii Britanii a fost mult timp întrebat despre relația sa cu Epstein, inclusiv prin acuzații ale defunctei Virginia Roberts Giuffre, că ar fi fost traficată de Epstein și obligată să întrețină relații sexuale cu Mountbatten-Windsor când avea 17 ani. Fostul prinț a negat în repetate rânduri că acest lucru s-ar fi întâmplat, dar fratele său, regele Charles al III-lea, i-a retras titlurile regale la sfârșitul anului 2025, inclusiv dreptul de a fi numit prinț și duce de York. Numele lui Andrew Mountbatten-Windsor apare de cel puțin câteva sute de ori în documentele publicate vineri, inclusiv în e-mailurile private ale lui Epstein. Printre corespondență se află o invitație adresată lui Epstein de a lua cina la Palatul Buckingham, oferta lui Epstein de a-l prezenta pe Mountbatten-Windsor unei rusoaice de 26 de ani și fotografii care par să-l arate pe Mountbatten-Windsor îngenunchiat lângă o femeie neidentificată, întinsă pe podea.

Sarah Ferguson În martie 2011, Sarah Ferguson, pe atunci ducesă de York, și-a cerut scuze public pentru că l-a lăsat pe Jeffrey Epstein să-i achite o parte din datorii. Atât ea, cât și fostul ei soț, prințul Andrew, au fost în centrul atenției publice internaționale pentru că au continuat să întrețină relații de prietenie cu Epstein după ce acesta a pledat vinovat pentru prostituție cu o minoră. Ea a declarat pentru ziarul londonez Evening Standard că „nu va mai avea niciodată de-a face cu Jeffrey Epstein”. Dar, doar două luni mai târziu, i-a trimis un e-mail lui Epstein pentru a-i spune că va participa la emisiunea TV a Oprah Winfrey și că dorea sfatul lui cu privire la modul în care ar trebui să răspundă la întrebările despre relația lor. „Vreau doar să mă asigur că ești la curent cu acest lucru și să-ți cer sfatul cu privire la modul în care ai dori să răspund”, a scris Ferguson. Epstein a răspuns: „Jeffrey a fost caracterizat în mod nedrept ca pedofil de către presa tabloidă. Cu mulți ani în urmă, Jeffrey a pledat vinovat pentru solicitarea de prostituate minore. Și-a plătit datoria față de societate și a cerut iertare. Nu am nimic mai mult de spus”. Elon Musk Miliardarul fondator al Tesla apare de cel puțin câteva ori în documentele publicate, în special în schimburile de e-mailuri din 2012 și 2013, în care discuta despre vizitarea faimosului complex insular al lui Epstein din Caraibe. Dar nu este clar dacă vizitele pe insulă au avut loc. Purtătorii de cuvânt ai companiilor lui Musk, Tesla și X, nu au răspuns la e-mailurile prin care li se solicita un comentariu. Musk a susținut că a refuzat în repetate rânduri propunerile finanțatorului discreditat. „Epstein a încercat să mă convingă să merg pe insula lui și eu am refuzat”, a postat el pe X în 2025. Richard Branson Miliardarul fondator al Virgin Group, un conglomerat global, a schimbat numeroase e-mailuri cu Epstein. Într-un schimb de e-mailuri din 2013, Branson l-a invitat pe Epstein pe insula sa privată din Caraibe, care găzduiește în mod regulat conferințe mari, evenimente caritabile și întâlniri de afaceri. „Oricând ești în zonă, mi-ar plăcea să te văd”, a scris el. „Atâta timp cât îți aduci haremul!” Într-un alt mesaj din acel an, el i-a sugerat lui Epstein să-și reabiliteze imaginea convingându-l pe cofondatorul Microsoft, Bill Gates, să declare public că Epstein „a fost un consilier strălucit pentru el” și că „și-a învățat lecția și nu a mai făcut nimic ilegal de atunci”. Compania a subliniat într-un comunicat sâmbătă că Branson nu a comis nicio ilegalitate și că orice relații cu Epstein s-au „limitat la contexte de grup sau de afaceri” cu mai bine de un deceniu în urmă. Branson a refuzat, de asemenea, o donație caritabilă și a decis să nu se mai întâlnească și să nu mai vorbească cu el după ce echipa sa „a descoperit acuzații grave”, a transmis compania. „Dacă ar fi avut imaginea completă și toate informațiile, nu ar fi existat niciun contact”, se arată în comunicat. „Richard consideră că acțiunile lui Epstein au fost abominabile și susține dreptul la justiție pentru numeroasele sale victime”. Donald Trump Se știe de mult timp că Epstein era prieten cu Trump înainte ca cei doi să se certe. Noua colecție de documente conține mii de referiri la Trump, multe dintre ele neaducând prea multe informații noi despre relația dintre cei doi. Printre acestea se numără e-mailuri în care Epstein și alții distribuiau articole de știri despre Trump, comentau politicile sau activitatea sa politică sau bârfeau despre el și familia sa. Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit, de asemenea, o foaie de calcul creată în august 2025, care rezuma apelurile efectuate către liniile telefonice ale forțelor de ordine de către persoane care susțineau că au cunoștințe despre faptele ilegale ale lui Trump. Documentul respectiv includea o serie de povești neconfirmate care implicau multe vedete diferite și scenarii oarecum fantastice, ocazional cu note care indicau ce măsuri de urmărire, dacă au existat, au fost luate de agenți. Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că FBI a primit „sute de apeluri” despre persoane proeminente care „au fost rapid considerate necredibile”.

Bill Clinton La fel ca Trump, Clinton a petrecut timp cu Epstein în urmă cu mai bine de două decenii, inclusiv zburând ocazional cu avionul său privat și întâlnindu-se cu el la Casa Albă. Clinton a negat, de asemenea, că ar fi avut cunoștință despre faptele ilegale ale lui Epstein. Reprezentanții lui Clinton spun că fostul președinte a rupt relațiile cu Epstein după prima rundă de acuzații penale din 2006. Dosarul de anchetă Epstein include instantanee foto ale lui Clinton și ale altor persoane celebre pe care Epstein le păstra în casa sa din New York. De asemenea, conține mesaje primite de anchetatori de la membri ai publicului larg, care cereau să afle de ce Clinton nu era anchetat. Niciuna dintre victimele lui Epstein nu l-a acuzat public pe Clinton de implicare în crimele lui Epstein.

Steven Tisch Coproprietarul echipei New York Giants este menționat de peste 400 de ori în dosarele publicate. Corespondența dintre cei doi arată că Epstein s-a oferit să-l pună pe Tisch în legătură cu numeroase femei de-a lungul anilor. Într-un schimb de e-mailuri din 2013 cu subiectul „Fata ucraineană”, Epstein l-a încurajat pe Tisch să contacteze o anumită femeie, a cărei frumusețe fizică a lăudat-o în termeni vulgari. „Profesionistă sau civilă?”, a întrebat Tisch în răspuns. Tisch, descendent al unei puternice familii din New York care a fondat Loews Corporation, a recunoscut că îl cunoaște pe Epstein, dar a negat că ar fi fost vreodată pe insula sa infamă din Caraibe. „Am avut o scurtă relație în care am schimbat e-mailuri despre femei adulte și, în plus, am discutat despre filme, filantropie și investiții”, a spus Tisch, care a câștigat și un premiu Oscar în 1994 pentru producția filmului „Forrest Gump”. „După cum știm cu toții acum, era o persoană îngrozitoare și regret profund că m-am asociat cu el.”, a mai afirmat Tisch. Brett Ratner Regizorul filmului documentar despre Melania Trump, lansat recent, apare în mai multe fotografii incluse în dosarele guvernului. Una dintre ele, publicată pentru prima dată în decembrie, îl înfățișează îmbrățișându-l pe Jean Luc Brunel, un agent de modele francez care s-a sinucis în închisoare în 2022, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de viol. Documentele publicate mai recent conțin o serie de alte fotografii aparent realizate în aceeași perioadă. Unele îl arată pe Ratner stând pe o canapea alături de Epstein, Brunel și cel puțin două tinere. În fotografii, Rattner are brațele în jurul uneia dintre femei, care are fața ascunsă. Ratner și un purtător de cuvânt al companiei sale de film nu au răspuns imediat la un e-mail în care li se solicita un comentariu. Casey Wasserman Președintele comitetului pentru Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles a schimbat e-mailuri sentimentale cu Ghislaine Maxwell, confidenta lui Epstein, arată documentele publicate vineri, 30 ianuarie. Într-un schimb de e-mailuri din 2003, Wasserman i-a scris lui Maxwell: „Mă gândesc la tine tot timpul. Deci, ce trebuie să fac pentru a te vedea într-o ținută strâmtă din piele?” Într-un alt e-mail, Maxwell întreabă dacă va fi suficient de ceață în timpul unei vizite viitoare „astfel încât să poți pluti gol pe plajă și nimeni să nu te poată vedea decât dacă se apropie?” Wasserman a dat publicității sâmbătă o declarație în care spune că nu a avut niciodată o relație personală sau de afaceri cu Epstein și că regretă corespondența cu Maxwell, care, spune el, a avut loc „cu mult înainte ca oribilele ei crime să iasă la iveală”. Maxwell ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual. Ehud Barak Fostul prim-ministru al Israelului și soția sa apar frecvent în documentele publicate în 30 ianuarie, arătând că au păstrat legătura cu Epstein timp de ani de zile, inclusiv după ce acesta a pledat vinovat în 2008 pentru crime sexuale în Florida. Printre corespondențe se află planurile pentru un sejur în 2017 la reședința lui Epstein din New York. Alte mesaje vorbesc despre aspecte logistice banale pentru alte vizite, întâlniri și convorbiri telefonice cu Epstein. Barak a recunoscut că îl vizita regulat pe Epstein în călătoriile sale la New York și că zbura cu avionul său privat, dar susține că nu a observat niciodată vreun comportament sau petreceri nepotrivite. Barak a fost prim-ministru al Israelului între 1999 și 2001, iar ulterior a ocupat funcția de ministru al apărării. Larry Summers Fostul secretar al Trezoreriei SUA în administrația Clinton și fostul președinte al Universității Harvard este un alt cunoscut vechi al lui Epstein. Noile documente sunt pline de referiri la întâlniri și cine între cei doi bărbați. O serie de documente publicate anterior arată că Summers i-a trimis un e-mail lui Epstein în 2019, după ce finanțatorul fusese acuzat de abuz sexual asupra minorilor, pentru a discuta despre interacțiunile sale cu o femeie, scriindu-i că i-a spus „ești teribil de timidă”. Epstein a răspuns: „ai reacționat bine”. Summers a calificat interacțiunile sale cu Epstein drept „o eroare majoră de judecată”. Howard Lutnick Secretarul pentru comerț al președintelui Donald Trump a vizitat insula privată a lui Epstein din Caraibe împreună cu familia sa cel puțin o dată, arată documentele publicate în 30 ianuarie. Acest lucru pare să contrazică declarațiile anterioare în care afirma că a rupt legăturile cu finanțatorul discreditat, pe care l-a numit „scârbos”, cu zeci de ani în urmă. Însă e-mailurile arată că Lutnick și soția sa au acceptat o invitație la Little St. James, în Insulele Virgine Americane, în decembrie 2012, și au planificat să ajungă cu iahtul împreună cu copiii lor. Fostul președinte al Newmark, o importantă firmă imobiliară comercială, a mai băut un pahar cu Epstein în 2011 și a corespondat cu acesta în legătură cu construcția unei clădiri vizavi de casele lor. Departamentul Comerțului a transmis într-un comunicat că Lutnick a avut „interacțiuni limitate cu domnul Epstein în prezența soției sale și nu a fost niciodată acuzat de fapte ilegale”. Sergey Brin Miliardarul cofondator al Google a planificat să se întâlnească cu Epstein și Maxwell la reședința sa din New York cu ani înainte de a fi acuzat public de abuz sexual asupra unor minore, arată e-mailurile. Într-un schimb de mesaje din 2003, Maxwell l-a invitat să o însoțească la proiecția filmului „Down with Love” cu Renee Zellweger în New York. Câteva săptămâni mai târziu, ea l-a invitat la o cină „fericită, informală și relaxată” la casa lui Epstein. Brin s-a oferit să-l aducă și pe Eric Schmidt, pe atunci CEO al Google. Purtătorii de cuvânt ai Google nu au răspuns imediat la un e-mail în care li se solicita un comentariu sâmbătă. Steve Bannon Fostul consilier al lui Trump a schimbat sute de mesaje prietenoase cu Epstein, unele trimise cu luni înainte de arestarea finanțatorului în 2019 și sinuciderea sa în închisoare. Cei doi au discutat despre politică, călătorii și un documentar pe care Bannon îl planifica și care ar fi ajutat la salvarea reputației lui Epstein. Un schimb de mesaje din 2018, de exemplu, s-a concentrat pe amenințările lui Trump de la acea vreme de a-l demite pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell. Într-un mesaj din 2019, Bannon l-a întrebat pe Epstein dacă îi poate pune la dispoziție avionul său pentru a-l lua din Roma. Epstein și Bannon au schimbat, de asemenea, mesaje în care îl bârfeau pe Trump și politica sa. Bannon nu a răspuns la e-mailurile prin care i se solicita un comentariu. Miroslav Lajcak Consilierul pentru securitate națională al prim-ministrului slovac, Lajcak a demisionat după ce comunicările sale anterioare cu Epstein au apărut în documentele publicate în 30 ianuarie. Partidele de opoziție și un partener naționalist din coaliția de guvernare a lui Fico i-au cerut să demisioneze. Lajcak, fost ministru de externe al Slovaciei și fost președinte al Adunării Generale a ONU, nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală, dar a fost fotografiat în timp ce se întâlnea cu Epstein în perioada dintre eliberarea sa inițială din închisoare și punerea sa sub acuzare în 2019 pentru trafic sexual. El a declarat că corespondența sa cu Epstein făcea parte din îndatoririle sale diplomatice.



Sursa: Associated Press Etichete: , , , Dată publicare: