Zi decisivă în Parlamentul European. Ursula von der Leyen se confruntă astăzi cu două moțiuni de cenzură. Ce ar putea urma

09-10-2025 | 10:30
Ursula von der Leyen
Parlamentul European va vota joi asupra posibilei demiteri a Comisiei Europene, grupurile politice fiind împărțite. Comisia condusă de Ursula von der Leyen se confruntă cu două voturi de încredere, la doar trei luni după ultima moțiune de cenzură.

Alexandru Toader

La prânz, eurodeputații de la Strasbourg își vor exprima opinia cu privire la cele două moțiuni, una după alta. Pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură sunt necesare cel puțin două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea tuturor membrilor săi.

Un vot favorabil ar obliga întreaga Comisie Europeană să demisioneze, dar ar fi nevoie ca 360 din cei 719 membri ai Parlamentului European să voteze pentru.

Care este obiectul moțiunilor de cenzură

Moțiunile de cenzură au fost depuse de grupurile de extremă dreapta Patriots for Europe (PfE) și The Left și au fost discutate într-o dezbatere comună luni trecută.

Prima se concentrează pe politicile de mediu ale Comisiei Europene și pe acordurile comerciale recente încheiate cu SUA și cu țările Mercosur.

Moțiunea susține că acordul amenință industria agricolă europeană, permițând produse care nu respectă standardele de mediu, sociale și de sănătate ale UE, creând o concurență neloială care pune în pericol mii de fermieri și crescători de animale europeni.

De asemenea, critică modul în care Comisia gestionează migrația ilegală și o pretinsă lipsă de transparență.

Moțiunea stângii are câteva puncte în comun cu cea a PfE, și anume acordul de liber schimb UE-Mercosur, acordul comercial UE-SUA și pretinsa lipsă de transparență a lui von der Leyen.

Dar condamnă și „incapacitatea Comisiei de a aborda atât criza climatică, cât și criza socială din Europa”, precum și poziția Comisiei față de războiul dintre Israel și Hamas, calificată drept „incapacitate de a reacționa la atacurile militare brutale ale guvernului israelian și la încălcările sistematice ale dreptului internațional și umanitar în Gaza”, notează Euronews.

Cum se preconizează că vor vota grupurile „coaliției de centru”

În cadrul dezbaterii comune, președintele PfE, Jordan Bardella, și copreședinta The Left, Manon Aubry, și-au exprimat criticile în încercarea de a-și convinge colegii să voteze în favoarea moțiunilor respective.

Majoritatea grupurilor politice din Parlamentul European și-au stabilit poziția față de cele două moțiuni de cenzură. Grupul PPE (188 de europarlamentari) sprijină complet Comisia și va vota împotriva ambelor moțiuni, la fel și grupul Socialiștilor și Democraților (S&D, 136 de europarlamentari). Totuși, unii membri S&D ar putea vota diferit: împotriva moțiunii PfE și abținere sau lipsă de la vot pentru cea inițiată de grupul Stângii.

Grupul Renew Europe (75 de europarlamentari) va vota, de asemenea, împotriva ambelor moțiuni de cenzură, iar președinta sa, Valérie Hayer, a numit partidele care le-au propus „trolli”. Totuși, rămâne incert câți membri liberali ar putea să se abțină sau să nu participe la vot, având în vedere că la votul precedent 60 din 75 au respectat linia grupului. Cele trei grupuri – PPE, S&D și Renew – formează „coaliția centristă” care sprijină Comisia și al cărei vot va fi decisiv pentru Ursula von der Leyen.

Cum vor vota partea dreaptă și partea stângă a sălii

Pe partea dreaptă a Parlamentului, grupul „Patrioții pentru Europa” (84 de europarlamentari) va susține propria moțiune și probabil și pe cea a stângii, deși nu a stabilit o linie oficială. Conservatorii din ECR (79 de europarlamentari) au libertatea delegațiilor naționale de a vota, așteptându-se la o divizare similară cu votul anterior. Grupul ESN (27 de europarlamentari) va sprijini ambele moțiuni.

Grupurile de stânga vor fi parțial divizate: Verzii/Greens-EFA (53 de europarlamentari) vor vota majoritar împotriva ambelor moțiuni, dar unii membri vor susține moțiunea stângii. The Left (46 de europarlamentari) rămâne hotărât să doboare Comisia, dar evită să colaboreze cu extrema dreaptă; unele delegații, precum Five Star și Sinn Féin, ar putea vota pentru moțiunea Patrioților.

Deși pragul necesar pentru demiterea Comisiei probabil nu va fi atins, schimbările numerice față de votul de încredere din iulie pot fi simbolice pentru susținătorii moțiunilor și indicatori pentru Ursula von der Leyen privind sprijinul său în Parlament.

Sursa: euronews.com

