Creșterea exporturilor a avut loc după ce administrația Donald Trump a cerut Ucrainei să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești.

În plus, la începutul lunii octombrie, Trump a ajuns la un „acord privind motorina” cu Vladimir Putin, ceea ce a dus la relaxarea temporară a sancțiunilor Trezoreriei SUA asupra motorinei rusești.

Rusia, în baza unui acord cu Casa Albă, a trimis patru petroliere cu motorină în Statele Unite.

Niciunul dintre ele nu a ajuns încă pe coasta americană. Cu toate acestea, FT notează că exporturile de motorină rusească către Brazilia, Turcia și alte țări au crescut.

Trump a susținut că acordul cu Putin va reduce prețurile combustibililor în SUA.

Cu toate acestea, analiștii și experții au prezis că acest lucru nu se va întâmpla. Aceștia au subliniat, în special, că volumele pe care Rusia le-ar putea furniza nu ar avea un impact semnificativ asupra pieței americane a combustibililor.

Ucraina a suspendat temporar atacurile asupra rafinăriilor, dar acestea au fost reluate în octombrie.