Un bărbat aflat sub influența substanțelor psihoactive a furat o ambulanță în care se afla un pacient în vârstă și a condus-o trecând prin mai multe intersecții pe culoarea roșie a semaforului, potrivit informațiilor prezentate în instanță, relatează Metro.co.uk.

Marshall Leese, în vârstă de 32 de ani, a furat o autospecială de urgență dintr-o zonă de triaj din fața Spitalului Universitar Royal Stoke din Stoke-on-Trent, în seara zilei de 25 martie.

Leese, care suferea de episoade delirante provocate de consumul drogurilor, fusese scos cu puțin timp înainte de paramedici de la volanul unei alte ambulanțe. La scurt timp, el s-a urcat în cea de-a doua autospecială și a plecat cu ea.

Imaginile prezentate la Tribunalul Coroanei din Stoke-on-Trent îl arată pe Leese urcându-se într-o ambulanță Fiat Ducato și plecând de la spital. Ulterior, când a oprit vehiculul la o benzinărie din Chesterton, Newcastle-under-Lyme, a încercat să se ascundă de poliție.

Procurorul Robert Holt a declarat că paramedicul care l-a văzut a crezut inițial că un coleg de-al său, care avea cheile ambulanței, se urcase din nou la volan, înainte ca vehiculul să înceapă să se deplaseze.

„Cine ești? Trebuie să tragi pe dreapta, sunt oameni în spate aici”, i-a spus paramedicul lui Leese.

„Inculpatul nu a răspuns și nu a făcut nicio încercare de a opri vehiculul. Viteza cu care conducea nu era foarte mare, însă trecea prin intersecții pe culoarea roșie a semaforului”, a spus procurorul.

Instanța a aflat că în partea din spate a ambulanței se afla un bărbat în vârstă de peste 80 de ani, care urma un tratament cu anticoagulante și primea îngrijiri pentru o leziune la cap.

„Dacă ambulanța s-ar fi izbit de ceva în timp ce pacientul se afla la bord, acesta nu ar fi avut nicio șansă de supraviețuire”, a declarat Robert Holt.

Bărbatul, sub influența substanțelor, era convins că „primea mesaje codificate” și că a fost controlat să fure o autospecială

Instanța a aflat că Leese credea că este „controlat” și că primește „mesaje codificate” care îl îndrumau să fure ambulanța.

El a participat la proces prin videoconferință, din penitenciarul HMP Dovegate, situat în apropiere de Uttoxeter, în comitatul Staffordshire.

Potrivit instanței, Leese are 16 condamnări pentru 22 de infracțiuni anterioare, printre care și un furt de vehicul comis în 2009.

„Ați continuat să conduceți ambulanța, potrivit calculelor mele, timp de peste 20 de minute. Nu ați condus cu viteză mare și, după cum se vede în înregistrări, ați manifestat un anumit grad de atenție față de celelalte vehicule. Cu toate acestea, ați condus haotic și ați trecut prin intersecții pe culoarea roșie a semaforului, punând astfel în pericol alte persoane”, i-a spus judecătorul Ben Williams KC inculpatului.

Judecătorul a subliniat că paramedicul aflat în ambulanță, alături de pacientul în vârstă și de însoțitorul acestuia, era preocupat în primul rând de starea bolnavului, însă „a descris întreaga situație ca fiind terifiantă”.

Bărbatul și-a recunoscut vinovăția

Leese și-a recunoscut vinovăția pentru lipsire de libertate și furtul unui vehicul în circumstanțe agravante.

De asemenea, acesta a pledat vinovat pentru refuzul de a furniza o probă biologică în vederea analizării, la Spitalul New Cross din Wolverhampton, precum și pentru conducerea unui autovehicul fără asigurare de răspundere civilă față de terți.

Bărbatul a reușit să plece cu ambulanța deoarece aceasta fusese lăsată în modul „run lock”, o funcție care menține motorul pornit, permițând în același timp paramedicilor să scoată cheia din contact.

Leese a fost condamnat astăzi la 21 de luni de închisoare.

Jennifer Devans-Tamakloe, avocata apărării, a declarat că acesta ducea o viață „extrem de dificilă și haotică”, adăugând: „Abuzează de alcool și droguri de o perioadă îndelungată”.

Avocata a explicat că folosirea zilnică a drogurilor îi afectează negativ starea psihică și îi provoacă episoade delirante și paranoia, simptome care s-au manifestat și înainte de comiterea faptei.