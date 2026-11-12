Acesta va include măsuri concrete de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență, a declarat, joi, prim-ministrul Luca Niculescu, relatează Agerpres.

El a participat, la Palatul Victoria, la reuniunea Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, constituit la nivelul Guvernului cu participarea reprezentanților organizațiilor din domeniul educației.

'Siguranța copiilor în școli este prioritatea Guvernului și a beneficiat încă de la preluarea mandatului de o atenție deosebită. În această dimineață, în jurul acestei mese de dezbatere, sunt reprezentanți ai instituțiilor publice, ai organizațiilor neguvernamentale, sindicatele din Educație, Parlament, părinți, elevi, precum și reprezentanții unor școli care cunosc direct realitățile din sistem. Este important să valorificăm această experiență și să ascultăm perspectiva fiecăruia. Mulțumesc domnului ministru, domnilor miniștri, pentru că ați demarat rapid procesul de consultare cu partenerii sociali și cu organizațiile relevante. Astăzi continuăm acest dialog într-un cadru mai extins pentru că subiectul siguranței în școli nu poate fi abordat dintr-o singură perspectivă', a afirmat Luca Niculescu.

El a amintit că luni, tot la Palatul Victoria, s-a desfășurat conferința de încheiere a proiectului 'Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită', subliniind însemnătatea demersului derulat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, cu sprijinul UNICEF și al Comisiei Europene, care contribuie la o mai bună înțelegere a fenomenului violenței împotriva copiilor și a evidențiat nevoia unor politici publice mai bine fundamentate.

'Continuăm azi dezbaterea pentru a adopta soluțiile cele mai eficiente la această preocupare, concentrându-ne asupra unui spațiu esențial în viața copiilor: școala. (...) Ne dorim să discutăm aplicat despre măsurile prin care putem crește siguranța în mediul școlar. Situațiile nefericite din ultima vreme ne-au arătat, încă o dată, că nu putem trata violența în mediul școlar ca pe o problemă izolată. Nu este suficient să intervenim doar atunci când se întâmplă un incident grav. Trebuie să prevenim. Trebuie să identificăm din timp situațiile de risc și să construim mecanisme prin care fiecare copil să se simtă în siguranță, respectat și ascultat', a transmis premierul.

Potrivit lui, autoritățile au deja aprobate măsuri și direcții de acțiune pe mai multe paliere: prevenirea violenței, identificarea timpurie a comportamentelor de risc, sprijinul psihologic și consilierea, intervenția în situații dificile și consolidarea colaborării dintre școală, familie și instituțiile responsabile, însă este nevoie de mai mult.

'Avem în discuție și alte soluții legate de asigurarea pazei unităților de învățământ, implicarea mai activă a specialiștilor în servicii sociale, dar și a Poliției locale pentru a identifica riscurile și a interveni rapid, dacă va fi cazul. Și este important să completăm acest set de măsuri și pentru acest lucru avem nevoie să discutăm despre ce se întâmplă concret în școli, despre dificultățile cu care se confruntă profesorii, despre așteptările părinților și despre ceea ce considerați dumneavoastră, elevii, că trebuie schimbat. Propunerile pe care le veți avea astăzi sunt foarte importante pentru Guvernul României. (...) Avem nevoie de experiența celor care lucrează zi de zi în școli, de perspectiva părinților, de vocea elevilor și de expertiza organizațiilor care au dezvoltat programe și intervenții în acest domeniu', a explicat Luca Niculescu.

Guvernul pregătește o strategie națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent

El a evidențiat și importanța politicilor publice pentru combaterea extremismului.

'Ne aplecăm și asupra acelor situații specifice care depășesc sfera violenței în forma pe care o cunoaștem cu toții și poartă sâmburii unei radicalizări care poate conduce la forme extreme de violență. În această dimineață, Guvernul României a publicat în transparență decizională strategia națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent, prin care urmărim să construim un cadru sustenabil de protecție. Ne vom concentra pe dimensiunea preventivă, iar demersurile vor începe de la consolidarea capacităților instituționale de reacție și răspuns, inclusiv în ceea ce privește înțelegerea factorilor și a proceselor care stau la baza acestui fenomen', a indicat prim-ministrul.

Luca Niculescu a mai transmis că Guvernul este deschis dialogului și încurajează concretizarea propunerilor constructive și măsurilor aplicabile.

'Vom finaliza un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli, care să stabilească responsabilități clare pentru toți cei implicați și să prevadă măsuri concrete de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență. Copiii României trebuie să fie și să se simtă în siguranță', a completat el.

La dezbatere mai sunt prezenți, între alții, ministrul Educației, Sorin Costreie, ministrul Muncii, Florin Manole, și ministrul delegat pentru Învățământul Preuniversitar, Sorin Ionescu.

Val de agresiuni în școlile din România

România s-a confruntat în ultima perioadă cu un val de agresiuni în școlile din țară.

De exemplu, recent, într-o unitate de învățământ din județul Cluj, un elev a fost rănit cu un cuțit de către un coleg.

La Medgidia în schimb, o învățătoare este acuzată că a bătut un elev de 10 ani, în fața clasei. Ea a fost condamnată, în primă instanță, la un an și nouă luni de închisoare.

În Pitești, un elev şi-a atacat colegii cu o macetă. El a fost plasat în arest la domiciliu, fiind emise totodată şi două ordine de protecţie provizorii faţă de elevii agresaţi.