Subiectul este cu atât mai presant cu cât SUA şi Ucraina au cerut amândouă Europei să desemneze un reprezentant la finalul discuţiilor organizate miercuri la Abu Dhabi.

"Aş spune că deja ne-am pus de acord asupra persoanelor vizate", a declarat prim-ministrul eston pentru AFP cu câteva ore înainte de un summit al liderilor europeni la Dublin.

"Îi avem pe preşedintele Consiliului, Antonio Costa, al cărui rol este de a reprezenta ansamblul ţărilor UE, precum şi pe Kaja Kallas, care are drept misiune să ne reprezinte în domeniul Afacerilor externe", a pledat el.

Cele două nume sunt totuşi departe de a întruni unanimitatea în rândul celor 27 de state ale UE, unele temându-se că ar putea fi inacceptabile în ochii Kremlinului.

"Cu atât mai rău!", a afirmat premierul statului baltic frontalier cu Rusia. "Ar trebui să fim reprezentaţi de persoane care dau socoteală Europei şi nu de unele care sunt în graţiile lui Putin", a spus el, referindu-se la preşedintele rus Vladimir Putin.

La fel ca Antonio Costa, care prezidează instituţia care îi reuneşte pe cei 27 şefi de stat şi de guvern din UE, Kaja Kallas, şefă a diplomaţiei europene şi fostă şefă a guvernului eston, nu-şi ascunde susţinerea de neclintit faţă de Ucraina.

"Numai o persoană fără simţul raţiunii ar spune că este normal să fim reprezentaţi de cineva care înclină spre partea adversă. Nu are niciun sens", a mai afirmat estonul Kristen Michal.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat pe europeni să desemneze un reprezentant până la sfârşitul lunii "şi nu mai târziu" pentru a continua tratativele între Ucraina şi Rusia, în război de peste patru ani.

Europa cere de mult timp un loc la aceste discuţii, apreciind că ele vor afecta securitatea continentului.

Printre alte nume vehiculate pentru a reprezenta UE este preşedintele finlandez Alexander Stubb, care are dublul avantaj că joacă ocazional golf cu Donald Trump şi că este liderul unei ţări cu o imensă frontieră cu Rusia, comentează AFP.

Un alt nume vehiculat este al premierului norvegian Jonas Gahr Store, a cărui ţară nu este membră UE, dar care a discutat o oră şi jumătate cu preşedintele rus la sfârşitul lui octombrie, alături de Alexander Stubb.

Alte voci se referă la un format cu Franţa, Germania şi Regatul Unit.

"După cum puteţi constata, fiecare are propriul său punct de vedere la întrebarea cine ar trebui să reprezinte pe cine. Asta este Europa", a mai spus premierul eston.

Emisarul american Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a atras atenţia miercuri asupra incapacităţii Bătrânului continent de a decide în această chestiune. "Dacă Europa ar reuşi să desemneze o singură persoană pentru a vorbi în numele ei ar fi o reuşită chiar mai mare decât a-i convinge pe ruşi să o includă în negocieri", a subliniat el în faţa presei.