De asemenea, readuce în atenție influența exercitată de Jensen Huang asupra politicii americane privind exporturile de cipuri avansate. Asta în condițiile în care, potrivit celor de la New York Times, președintele Trump ar fi știut de suspiciunile de spionaj de cel puțin șase luni.

Născut în Taiwan, Jensen Huang și-a petrecut o parte din copilărie în Thailanda. Apoi, părinții l-au trimis în America, pe când avea doar nouă ani.

La 30 de ani, a cofondat Nvidia, compania-far din domeniul inteligenței artificiale, care avea să-l transforme în unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă. În Taiwan, stârnește o imensă admirație, chiar venerație, fiind considerat dovada vie că un imigrant umil poate deveni rege în Silicon Valley.

Cu mult înainte de scandalul de spionaj și de recunoașterea unei relații extraconjugale, Jensen Huang obișnuia să amuze audiența povestind cum și-a cunoscut soția, pe Lori.

Jensen Huang, președinte și director executiv al Nvidia: „Aveam 16 ani când am intrat la facultate, iar când mi-am cunoscut soția aveam 17 ani. Ea avea 19 ani, eu eram cel mai tânăr student din grupă.”

Ca student precoce la Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității din Oregon, Huang nu era tocmai un donjuan.

Jensen Huang, președinte și director executiv al Nvidia: „Așa că m-am dus la ea și am întrebat-o: «Vrei să-ți arăt temele mele?» Apoi i-am promis că, dacă își face temele cu mine în fiecare duminică, va lua numai note maxime.”

În cele peste patru decenii de căsnicie, Lori Huang a evitat lumina reflectoarelor. Ea însăși inginer, acum conduce fundația caritabilă a cuplului.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Lori i-a fost alături la dineul oferit de Casa Albă în onoarea președintelui chinez Xi Jinping, o dovadă remarcabilă a influenței lui Huang. În virtutea trecerii de care se bucură, Huang a susținut relaxarea restricțiilor asupra exporturilor de cipuri AI către China.

Este cu atât mai răsunător actualul scandal, care a adus-o în lumina reflectoarelor pe misterioasa directoare din sectorul tehnologic chinez, pe nume Alice Huang. Serviciile americane de informații suspectează că Alice Huang ar fi spionat pentru China, ipoteză negată categoric de Beijing.

NVIDIA este o afacere de familie. Ambii copii adulți ai lui Jensen Huang lucrează acolo. Spencer este director în divizia de robotică, iar fiica lui, Madison, este director senior în companie. De altfel, Madison a fost prezentă la una dintre cinele la care Jensen Huang a fost filmat alături de amantă.

Will Ripley, CNN: „Sunteți surprins de faptul că o personalitate de anvergura lui Jensen Huang ar fi putut fi vizată, de fapt că cineva ar fi putut să aibă acces la el în acest mod?”

Peter Mattis, fost analist de contrainformații în cadrul CIA: „Jensen Huang nu doar că ar putea fi o țintă, dar ar fi una dintre țintele prioritare. Oricare dintre liderii companiilor din această industrie este, cel mai probabil, o țintă pentru orice servicii de informații.”

Will Ripley, CNN: „SUA consideră că China l-a vizat pe Jensen Huang, însă se știe că și Rusia, și nu doar ea, folosește «capcane romantice» (honey traps) pentru a obține informații. Și nu doar prin intermediul femeilor. În timpul Războiului Rece, Germania de Est antrena chiar și bărbați pentru seducție, cunoscuți sub numele de «agenți Romeo». Cipurile destinate inteligenței artificiale sunt considerate armele nucleare ale epocii noastre, iar persoanele care le dezvoltă sunt, probabil, ținte primordiale. Un expert mi-a spus că orice director executiv din domeniul inteligenței artificiale ar trebui să presupună că este vizat. Acest caz ar putea fi, așadar, doar începutul.”