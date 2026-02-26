Este structura care supraveghează forțele nucleare ale Phenianului, au relatat luni mass-media sud-coreene.

Fata, Ju Ae, despre care se crede că are 13 sau 14 ani, este considerată de serviciile de informații sud-coreene duminică ca fiind „director general al rachetelor”, în timp ce autoritățile monitorizează evoluțiile de la cel de-al nouălea congres al Partidului Muncitorilor, aflat în desfășurare, arată Fox News.

Chosun Daily, citând surse guvernamentale de la nivel înalt, a afirmat că agențiile de informații au obținut rapoarte potrivit cărora fiica lui Kim a fost promovată în această funcție.

Deși Jang Chang-ha este oficial directorul administrației, informațiile sugerează că fiica lui Kim primește informări de la generali și emite directive.

Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud a declarat recent parlamentarilor că profilul ei public indică faptul că se află, de asemenea, în „etapa de desemnare ca succesor”, adăugând că au fost observate circumstanțe în care ea oferă opinii cu privire la politică, transmite Associated Press.

Adolescenta a apărut alături de tatăl ei la evenimente militare de mare anvergură, inclusiv lansări de rachete balistice intercontinentale și inspecții de arme.

Prezentată publicului în 2022

Mass-media de stat nord-coreeană a confirmat pentru prima dată existența ei în noiembrie 2022 și a descris-o doar ca „copilul iubit”, când l-a însoțit pe Kim la lansarea rachetei balistice intercontinentale Hwasong-17.

Numele ei nu a fost niciodată dezvăluit oficial de Phenian.

Rolul ei a fost dezvăluit în contextul în care Kim continuă să prezinte progresele înregistrate de programele de înarmare ale țării.

Pe 18 februarie, Kim a fost fotografiat la comanda unui lansator multiplu de rachete de 600 mm cu capacitate nucleară în Phenian, prezentându-l ca fiind unul dintre cele mai puternice de acest tip.

Mass-media de stat a arătat rânduri de vehicule de lansare și a afirmat că rachetele, despre care Kim susține că rivalizează cu rachetele balistice cu rază scurtă de acțiune și utilizează inteligența artificială în sistemele lor de ghidare, au „schimbat complet” războiul artileristic modern.

Kim Jong Un a fost reales secretar general al Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere, pe 22 februarie, o decizie anunțată de mass-media de stat după cel de-al nouălea congres al partidului.

Coreea de Nord a suspendat toate relațiile diplomatice semnificative cu Statele Unite și Coreea de Sud de la eșecul summitului din 2019 dintre Kim și președintele Donald Trump.

Conflictul s-a produs din cauza dezacordurilor privind ridicarea sancțiunilor în schimbul unor măsuri de reducere a programului nuclear și balistic al Coreei de Nord.