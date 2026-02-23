Este o mişcare considerată a sublinia controlul său absolut asupra puterii şi încrederea sporită în stabilitatea internă, relatează Reuters.

Agenţia de ştiri de stat KCNA i-a atribuit lui Kim meritul de a fi ridicat prestigiul ţării, de a o fi plasat pe o bază solidă la nivel global pentru a-şi continua cruciada revoluţionară şi de a fi consolidat armata „într-o armată de elită şi puternică”.

Sub conducerea sa, „capacitatea de descurajare militară a ţării, bazată pe forţele nucleare, a fost îmbunătăţită radical”, a afirmat KCNA în raportul laudativ al celei de-a patra zile a lucrărilor congresului.

Reafirmarea autorităţii sale „echivalează cu o declaraţie că Kim Jong Un a pus capăt „modului de gestionare a crizelor” al regimului şi a intrat într-o fază de guvernare sigură, stabilă şi pe termen lung”, a declarat Lim Eul-chul, expert în Coreea de Nord la Universitatea Kyungnam.

Delegaţii au ales, de asemenea, membrii Comitetului Central al partidului şi au adoptat revizuiri ale regulilor partidului, a declarat KCNA. Nu a furnizat detalii cu privire la modificările aduse statutului partidului, dar se pare că unii înalţi oficiali au fost excluşi din comitet.

Fostul ministru de externe Ri Su Yong, preşedintele Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme Choe Ryong Hae şi un înalt oficial militar al partidului, Ri Pyong Chol, se numără printre cei care au fost excluşi, probabil ca urmare a unei schimbări a vechii gărzi, au afirmat analiştii.

Până în prezent, nu au existat semne că fiica adolescentă a lui Kim, cunoscută sub numele de Ju Ae, ar fi participat la conferinţă, în contextul speculaţiilor că ea este pregătită să îi succedă tatălui său la conducere. Cea de-a noua ediţie a congresului partidului, care se desfăşoară în mod normal o dată la cinci ani şi durează câteva zile, a început joi cu 5.000 de delegaţi şi este urmărită de Coreea de Sud pentru a vedea dacă vor fi dezvăluite noi orientări de politică internă şi externă.

Până în prezent nu au existat semne de iniţiative politice semnificative, sesiunile concentrându-se pe depăşirea crizei economice şi progresele înregistrate sub conducerea partidului, potrivit News.ro.