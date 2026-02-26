În acelaşi timp, el a respins încercările Seulului de dialog, a relatat joi agenţia oficială de ştiri, după închiderea congresului partidului de guvernământ.

La congresul precedent, din 2021, Kim Jong Un a desemnat Statele Unite drept „cel mai mare duşman” al naţiunii sale. Preşedintele american Donald Trump a fost recent mai conciliant faţă de lider, a cărui poziţie faţă de Washington pare să se fi temperat.

Şi de data aceasta, Kim Jong Un a desemnat drept „cel mai ostil” duşman al său Coreea de Sud vecină.

„Dacă Washingtonul respectă statutul nuclear actual al ţării noastre, aşa cum este stipulat în Constituţie (...) şi abandonează politica sa ostilă (...), nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem înţelege bine cu Statele Unite”, a declarat preşedintele Kim, potrivit agenţiei oficiale de ştiri KCNA.

Trump „100% deschis” unei întâlniri cu Kim Jong Un

În timpul unui turneu în Asia anul trecut, Donald Trump s-a declarat „100% deschis” unei întâlniri cu Kim Jong Un. El a mers chiar împotriva deceniilor de politică americană, recunoscând că Coreea de Nord este „un fel de putere nucleară”.

Speculaţiile cu privire la posibilitatea unei întâlniri cu Kim Jong Un în marja vizitei planificate a lui Donald Trump în China, programată pentru 31 martie - 2 aprilie, se intensifică.

În timpul primului său mandat, Trump şi Kim s-au întâlnit de trei ori în încercarea de a ajunge la un acord de denuclearizare, fără succes.

Ultimele declaraţii ale Coreei de Nord „indică intenţia de a continua relaţiile cu Statele Unite în mod independent, fără a trece prin Coreea de Sud”, a declarat pentru AFP Yang Moo-jin, fost preşedinte al Universităţii de Studii Nord-Coreene din Seul.

De asemenea, aceştia confirmă că preşedintele Kim Jong Un va respinge orice negocieri bazate pe denuclearizare, potrivit lui Yang.

La cel de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor, care s-a încheiat miercuri seara cu o amplă paradă militară, potrivit KCNA, Kim Jong Un a închis uşa ofertelor din partea Seulului, un aliat al Washingtonului în materie de securitate.

Phenianul va înceta „pentru totdeauna” să-i mai considere pe sud-coreeni drept compatrioţi

Kim Jong Un a anunţat că Phenianul va înceta „pentru totdeauna” să-i mai considere pe sud-coreeni drept compatrioţi, numind recentele mişcări conciliante ale Seulului „înşelătoare”.

Coreea de Nord „nu are absolut nicio legătură cu Coreea de Sud, cel mai ostil duşman al său, şi va exclude pentru totdeauna Coreea de Sud din categoria compatrioţilor”, a declarat Kim Jong Un, potrivit agenţiei de ştiri KCNA.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a depus eforturi încă de la învestirea sa în iunie pentru a relua dialogul bilateral. Până în prezent, nu a existat niciun răspuns din partea Nordului.

„Atâta timp cât Coreea de Sud nu poate scăpa de situaţia geopolitică care o leagă de ţara noastră printr-o frontieră comună, singura modalitate prin care poate trăi în siguranţă va fi să renunţe la tot ceea ce ne priveşte şi să ne lase în pace”, a declarat Kim Jong-un.

Phenianul a anunţat luna trecută că a doborât o dronă care zburase din sud şi a cerut răspunsuri de la Seul. A fost lansată o anchetă pentru a se stabili cine este responsabil pentru survol.

Coreea de Nord, un stat dotat cu arme nucleare, este supusă mai multor runde de sancţiuni din cauza programelor sale de armament.

Phenianul produce suficient material nuclear în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme nucleare, a estimat preşedinţia sud-coreeană în ianuarie.