Impactul său este deja vizibil în atmosferă, unde circulația generală începe să se reorganizeze și să influențeze tiparele meteorologice din America de Nord, potrivit unei analize Severe Weather Europe.

Prognozele pentru luna noiembrie seamănă deja cu cele din anii anteriori în care s-au manifestat episoade puternice de El Niño în America de Nord. În Europa, însă, luna începe cu un tipar complet opus celui observat în lunile noiembrie din anii cu El Niño puternic.

Super El Niño remodelează deja circulația atmosferică tropicală

Principalul factor care va influența vremea în sezonul 2026–2027 va fi fenomenul Super El Niño, care se intensifică încă din primăvară. Acesta reprezintă o anomalie pozitivă a temperaturii apei oceanului în zona ecuatorială a Pacificului, provocând schimbări majore în tiparele globale de presiune atmosferică și circulație a vânturilor.

Un episod puternic sau extrem de El Niño provoacă o scădere a presiunii atmosferice în zona tropicală centrală și estică a Pacificului și dezvoltarea unei zone de presiune ridicată deasupra Pacificului de Vest. Acest lucru influențează puternic precipitațiile tropicale și distribuția presiunii atmosferice, efectele propagându-se ulterior către latitudinile medii și către întregul sistem meteorologic global.

Potrivit analizei, acest fenomen este deja vizibil în circulația atmosferică din ultimele 15 zile. Se observă mișcări ascendente puternice ale aerului în zona centrală și estică a Oceanului Pacific (marcate cu albastru), deasupra regiunii afectate de El Niño. În schimb, deasupra regiunii maritime din Asia de Sud-Est a fost identificată o mișcare descendentă accentuată a aerului (marcată cu roșu). Această configurație indică o modificare majoră a celulei Walker și un semnal atmosferic clar asociat fenomenului Super El Niño.

Per ansamblu, aceste date confirmă prezența unei amprente atmosferice puternice a fenomenului Super El Niño, care se conturează pentru sezonul 2026–2027. Aceasta este deja vizibilă și în tiparele meteorologice zilnice, urmând să se intensifice pe măsură ce ne apropiem de iarnă.

Un episod Super El Niño determină modificări mai extreme ale vremii, amplificând contrastele sezoniere și favorizând fenomene meteorologice cu impact ridicat. De asemenea, acesta modifică semnificativ poziția și intensitatea sistemelor de presiune atmosferică.

Prognozele indică o inversare a circulației vânturilor în stratosferă, fenomen care influențează de obicei și circulația atmosferică de la nivelurile inferioare. Totuși, în acest sezon, situația este puțin neobișnuită din cauza influenței puternice exercitate de Super El Niño.

Aceste evenimente pot avea un impact întârziat asupra straturilor inferioare ale atmosferei, uneori după trei săptămâni sau chiar mai mult.

Puntea atmosferică: circulația globală din noiembrie, sub influența El Niño

Fenomenul El Niño poate fi comparat cu un dirijor al tiparelor meteorologice globale. Deși există și alți factori, precum perturbările stratosferice, principala configurație atmosferică a sezonului va fi determinată de Super El Niño.

Potrivit prognozei prezentate în analiză, evenimentul ar urma să depășească pragul de +2 grade Celsius asociat unui Super El Niño și să ajungă în intervalul de +3 grade Celsius. Acest lucru are un impact imediat asupra tiparelor meteorologice și indică, totodată, posibilitatea ca evenimentul să devină cel mai puternic episod El Niño din ultimii peste 70 de ani, potrivit înregistrărilor ERA5.

Evoluția acestui fenomen indică o intensificare rapidă.

Prognoza ECMWF pentru jumătatea lunii noiembrie arată o zonă extinsă și persistentă de mișcare ascendentă a aerului deasupra regiunii El Niño din centrul și estul Pacificului, precum și o mișcare descendentă în regiunea maritimă. Această configurație este caracteristică circulației atmosferice asociate unui Super El Niño puternic.

Având în vedere tiparul prognozat și stabilitatea acestuia, circulația atmosferică pare să fie menținută de anomalia neobișnuit de puternică a temperaturii apei din Pacific. Oamenii de știință numesc acest fenomen undă staționară atmosferică. Este vorba despre o zonă aproape staționară de mișcare ascendentă a aerului și presiune scăzută deasupra Pacificului tropical și a regiunii ENSO, determinată de un episod Super El Niño.

Acest lucru oferă un grad ridicat de încredere în ceea ce privește apariția unor efecte vizibile asupra vremii în luna noiembrie 2026. Iar datorită proximității Pacificului față de America de Nord, acolo se vor resimți primele și cele mai importante efecte în emisfera nordică.

În Europa, în anii trecuți, fenomenul s-a manifestat o tendință de presiune scăzută în Atlanticul de Nord, extinsă către nordul continentului, în timp ce în jumătatea sudică s-a dezvoltat un regim anticiclonic. O astfel de configurație favorizează temperaturi mai ridicate pe continent, cu excepția nord-vestului, nordului și sud-estului Europei.

Începutul lunii noiembrie: debut cald în America de Nord și un blocaj anticiclonic deasupra Europei

Potrivit analizei, prima decadă a lunii noiembrie arată o anomalie de presiune ridicată deasupra Canadei și nordului Statelor Unite, în timp ce o zonă de presiune scăzută se dezvoltă deasupra Pacificului de Nord. Este o configurație tipică pentru El Niño, care contribuie și la intensificarea jetului de aer din Pacific, existând totodată primele indicii privind dezvoltarea unei zone depresionare în sudul Statelor Unite.

În Europa, însă, luna noiembrie începe într-un mod complet diferit față de ceea ce este tipic pentru un episod puternic de El Niño. În locul unei vaste zone depresionare, putem observa un puternic blocaj anticiclonic în nord-vestul continentului, care formează așa-numitul blocaj Omega, în timp ce o zonă de presiune scăzută se dezvoltă la sud și est.

Reacția temperaturilor reflectă schimbarea circulației către un flux predominant nordic și nord-estic. Acesta favorizează temperaturi sub normal în regiunile nord-vestice, centrale și sudice ale continentului, în prima decadă a lunii noiembrie.

O anomalie de presiune ridicată favorizează, de asemenea, o atmosferă mai stabilă, cu precipitații sub normal în mare parte a continentului. Cantități mai mari de precipitații sunt prognozate în extremitatea sudică și sud-estică, ca urmare a dezvoltării unor zone depresionare în aceste regiuni.

Totuși, pe măsură ce ne apropiem de jumătatea lunii noiembrie, influența fenomenului El Niño devine și mai vizibilă, tiparul presiunii atmosferice începând să evolueze către o configurație mai specifică primei părți a sezonului de iarnă.

În Europa, ne îndepărtăm treptat de configurația atmosferică neobișnuită de la începutul lunii și ne apropiem de un tipar mai specific unui sezon El Niño, fără să ajungem însă încă la configurația clasică. Acest lucru se datorează și altor factori care influențează circulația dintre El Niño și Europa, precum distribuția presiunii atmosferice în Atlantic.

O anomalie de presiune scăzută începe să apară în Atlantic și în regiunile nord-estice ale continentului, cu o zonă de presiune ridicată între acestea.

Anomaliile de temperatură și precipitații pentru această perioadă indică o tendință de vreme mai rece și mai umedă în regiunile sudice și sud-estice, determinată de circulația nordică asociată zonei depresionare. În celelalte regiuni, temperaturile vor fi în general apropiate de normal sau ușor peste normal, cu precipitații mai reduse în sud și mai abundente în nord.

Însă, pe măsură ce ne apropiem de ultima decadă a lunii noiembrie, observăm deja configurația atmosferică ce ar putea domina prima parte a iernii, deoarece influența fenomenului El Niño este foarte puternică.

Sfârșitul lunii noiembrie: tiparul El Niño se consolidează înainte de venirea iernii

În Europa, circulația atmosferică se apropie treptat de un tipar specific fenomenului El Niño, dar încă nu a ajuns acolo. Se conturează o zonă depresionară în nord-estul și estul continentului, care generează o circulație nordică, cu un aport de aer mai rece, în timp ce în jumătatea vestică predomină un flux sudic, care favorizează pătrunderea unor mase de aer mai cald, potrivit analizei.

Acest lucru se reflectă și în tendința temperaturilor pentru sfârșitul lunii noiembrie: un flux de aer mai rece în sud-est și o masă de aer mai cald care avansează în vestul și centrul continentului. În același timp, se prognozează precipitații mai abundente în nord-vestul și sud-vestul Europei, datorită aportului suplimentar de umezeală dinspre Atlantic.

Pe măsură ce fenomenul El Niño continuă să se intensifice, putem observa o amplificare constantă și puternică a anomaliilor de presiune atmosferică în emisfera nordică, pe măsură ce ne apropiem de iarna 2026–2027.

Iarna 2026–2027: o jumătate sudică mai rece și mai furtunoasă, în contrast cu nordul mai cald

Prognoza pentru fenomenul Super El Niño indică faptul că acesta ar urma să atingă intensitatea maximă în jurul lunii decembrie. Atunci când un episod El Niño ajunge la niveluri extreme, influența sa se extinde până la altitudini mari în atmosferă, modificând semnificativ tiparele de presiune atmosferică din timpul iernii, atât în Pacific, cât și în America de Nord.

În Europa, însă, luna începe cu un tipar complet opus celui observat în lunile noiembrie din anii anteriori în care a mai existat un El Niño puternic.