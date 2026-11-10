Trump a spus că a discutat luni cu Jensen Huang, după apariția unor informații potrivit cărora autoritățile americane cred că acesta ar fi fost vizat de o operațiune de spionaj chineză, notează BBC.

„L-am întrebat: «Aveați idee că este spioană?». Mi-a răspuns: «Nu am avut nicio idee că era spioană». Și chiar îl cred”, le-a spus Trump reporterilor.

Beijingul a respins acuzațiile potrivit cărora Jensen Huang ar fi fost vizat de o astfel de operațiune. Ministerul chinez de Externe a calificat informațiile drept „complet nefondate, speculative și menite să denigreze și să discrediteze China”.

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, Trump a declarat că știe că FBI investighează relația dintre cei doi, fără să ofere detalii despre anchetă sau să precizeze când a fost începută.

Președintele american a adăugat că îl consideră pe Huang „un om onorabil” și că este „foarte încrezător că va ieși cu bine” din această situație.

FBI a refuzat să comenteze informațiile, la solicitarea BBC.

Nvidia a anunțat că a demarat o anchetă independentă privind relația dintre Jensen Huang și Alice Huang, femeia suspectată că ar fi spionat pentru China. Compania a transmis că nu are motive să creadă că secretele sale comerciale sau securitatea națională au fost compromise.

Nvidia este a doua cea mai valoroasă companie din lume, după Apple. Producătorul american proiectează cipuri de calculator care au devenit esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială.

Dezvăluirile au provocat luni o scădere a valorii de piață a Nvidia cu aproximativ 250 de miliarde de dolari, echivalentul a 190 de miliarde de lire sterline. În același timp, acțiunile companiei au pierdut peste 4%.

Potrivit unui articol publicat de The New York Times, oficiali ai serviciilor de informații americane cred că Alice Huang, cunoscută și sub numele de Huang Le, ar fi spionat pentru Beijing. Femeia nu este rudă cu Jensen Huang.