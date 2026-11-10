Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră a informat că traficul auto prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmaţiei (Podul Istoric) este suspendat temporar, marţi, până la ora 16:00.

„Măsura este necesară pentru derularea primei etape de modernizare a infrastructurii din punct, ce presupune înlocuirea vechilor tonete de control cu structuri noi. Pentru amplasarea primelor două tonete este necesară utilizarea unei automacarale în interiorul punctului de trecere, operaţiune ce determină blocarea accesului autovehiculelor pe o durată de maximum 8 ore”, transmite Poliția de Frontieră Română.

Traficul pietonal nu este afectat şi se desfăşoară în condiţii normale.

Traficul auto este redirecţionat către mijloace alternative: şoferii pot tranzita frontiera către Ucraina prin PTF Sighetu Marmaţiei II.

Autorităţile de frontieră din Ucraina au fost informate oficial cu privire la acest program de lucrări.

Odată cu reluarea traficului auto, la nivelul punctului de trecere vor fi dispuse măsuri operative suplimentare, iar poliţiştii de frontieră sunt pregătiţi să intervină direct pentru fluidizarea circulaţiei în cazul în care se vor înregistra timpi crescuţi de aşteptare.

Lucrările se desfăşoară în cadrul proiectului „EQUIPBCP - Upgrading Police Border Crossing Points” (cod nr. HUSKROUA/23/RS/3.2/039), finanţat prin Programul Interreg VI-A Ungaria-Slovacia-Ucraina-România 2021-2027.

Prin intermediul acestui proiect au fost achiziţionate patru tonete duble noi destinate controlului de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmaţiei (Podul Istoric), urmând ca în perioada imediat următoare să fie finalizată înlocuirea tuturor spaţiilor de lucru existente.