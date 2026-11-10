Numărul naşterilor şi cel al deceselor înregistrate au scăzut în luna septembrie a acestui, iar sporul natural s-a menţinut negativ, în condiţiile în care numărul deceselor a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică.

Astfel, în septembrie 2026 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 13.143 de copii, în scădere cu 100 (-0,8%) faţă de luna august 2026 şi cu 158 (-1,2%) comparativ cu aceeaşi lună din anul 2025.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în aceeaşi perioadă a fost de 17.834 (9407 pentru persoane de sex masculin şi 8427 pentru persoane de sex feminin), mai puţin cu 1041 decese faţă de luna august 2026, ceea ce reprezintă o scădere de 5,5% (-5,1% persoane de sex masculin şi -5,9% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrate pentru copiii cu vârsta de sub 1 an a fost de 49, în scădere cu 8 faţă de luna august 2026. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna septembrie 2026 a scăzut cu 330 (-1,8%) faţă de luna septembrie 2025, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 15 mai mic decât în aceeaşi lună din anul 2025.

11.263 de căsătorii în luna septembrie

În luna septembrie 2026, 40,8% (7272 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 28,1% (5008 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 15,9%, reprezentând 2837 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (67 decese), 5-19 ani (42 decese) şi 20-29 ani (89 decese).

În mediul urban s-a înregistrat decesul a 9098 persoane (4708 persoane de sex masculin şi 4390 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 8736 persoane (4699 persoane de sex masculin şi 4037 persoane de sex feminin). Faţă de aceeaşi lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu 1,5% în mediul urban (-3,8% în cazul persoanelor de sex masculin şi +1,2% în cazul persoanelor de sex feminin) şi cu 2,2% în mediul rural (-0,3% în cazul persoanelor de sex masculin şi -4,3% în cazul persoanelor de sex feminin).

Pe de altă parte, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 11.263 căsătorii în luna septembrie a acestui an, în timp ce numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2391.