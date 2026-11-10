Atât Rusia, cât şi Ucraina au dat dovadă, în cadrul unor discuţii private, de o anumită flexibilitate în privinţa unui posibil schimb de teritorii, înaintea negocierilor de la Abu Dhabi din această săptămână, a declarat luni un oficial american, relatează news.ro, care citează Reuters.

Oficialul, care a informat reporterii înaintea discuţiilor programate să înceapă marţi, a precizat că garanţiile de securitate pentru Ucraina vor reprezenta un subiect major al negocierilor. Printre variantele luate în calcul se numără şi posibilitatea unei apărări pentru Kiev de tipul celei prevăzute de articolul 5 din Tratatul NATO.

„Observăm o înclinaţie foarte puternică spre încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina. Suntem implicaţi în acest demers”, a declarat Trump jurnaliştilor.

„Avem o discuţie foarte bună pe această temă la Abu Dhabi”, a mai afirmat preşedintele american în faţa reporterilor de la Casa Albă, în ajunul discuţiilor trilaterale conduse de SUA, programate să aibă loc în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Compromisul teritorial, un posibil subiect al negocierilor

Trump promisese că va pune capăt conflictului încă de la preluarea mandatului, în ianuarie 2025. Cu toate acestea, obiectivul de a încheia războiul declanşat de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, la începutul anului 2022, s-a dovedit greu de atins.

Atât Ucraina, cât şi Rusia au adoptat până acum poziţii ferme în privinţa teritoriilor. Kievul doreşte ca Rusia să fie împinsă înapoi până la graniţa iniţială dintre cele două ţări, în timp ce liderul rus Vladimir Putin urmăreşte să obţină controlul asupra întregii regiuni Donbas.

Oficialul american a declarat însă că ambele părţi au dat, în discuţiile private, semne că ar fi dispuse să accepte un compromis.

Potrivit acestuia, orice acord teritorial ar urma să fie încheiat, cel mai probabil, spre finalul negocierilor, după ce vor fi stabilite înţelegeri asupra celorlalte aspecte, inclusiv asupra unei arhitecturi de securitate pentru perioada postbelică.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că succesele Ucrainei pe câmpul de luptă şi pierderile tot mai mari suferite de Rusia consolidează poziţia Kievului în cadrul negocierilor.

Cine va reprezenta SUA la discuţiile de la Abu Dhabi

Negocierile de la Abu Dhabi vor fi primele din luna februarie.

Trimişii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner vor conduce eforturile de mediere ale SUA în cadrul discuţiilor, programate să se desfăşoare pe parcursul a două zile.

Oficialul american a menţionat că există posibilitatea ca cei doi emisari să se deplaseze în Rusia după încheierea discuţiilor, pentru a se întâlni cu Vladimir Putin.

Deşi a subliniat că negocierile vor necesita timp, oficialul a declarat că SUA manifestă un optimism prudent în privinţa posibilităţii de a înregistra progrese.

Zelenski a intrat în conflict cu Trump în ultimele săptămâni, pe fondul deciziilor preşedintelui american de a cumpăra motorină din Rusia, de a suspenda unele sancţiuni şi de a solicita Kievului să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti.

De asemenea, Trump a cerut înlocuirea lui Zelenski.

Linia frontului, care se întinde pe 1.200 de kilometri, a rămas relativ statică timp de mai multe luni, în condiţiile în care forţele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.