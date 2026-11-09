Congresmenul republican Thomas Massie a depus luni o moţiune de punere sub acuzare împotriva secretarului apărării, Pete Hegseth, ceea ce înseamnă că votul va trebui să aibă loc până miercuri în Camera Reprezentanţilor.

La prezentarea actelor de punere sub acuzare (impeachment), Massie, care se apropie de încheierea mandatului şi este un adversar al preşedintelui Donald Trump, a afirmat că Hegseth a abuzat de puterea funcţiei sale prin acţiunile sale în războiul cu Iranul şi „a executat şi pus în aplicare în cunoştinţă de cauză ordine ilegale pentru a iniţia un război împotriva unei ţări străine”, relatează CNN ŞI Associated Press, conform News.ro.

„Secretarul apărării Peter Hegseth, prin această conduită, a demonstrat că va rămâne o ameninţare la adresa Constituţiei dacă i se va permite să rămână în funcţie şi a acţionat într-un mod grav incompatibil cu îndatoririle sale şi cu statul de drept”, a declarat congresmenul republican.

Hegseth, care urmează să ţină marţi o conferinţă de presă pe această temă, a adoptat o atitudine de sfidare, iar preşedintele Donald Trump şi-a exprimat sprijinul necondiţionat faţă de şeful Pentagonului.

După o înfrângere istorică la alegerile pentru Congres de săptămâna trecută, congresmenii republicani şi aliaţii lor au căutat pe cine să dea vina, iar mulţi au ajuns la Hegseth.

Probabil vor exista suficiente voturi pentru a-l pune sub acuzare pe Hegseth, care necesită doar o majoritate simplă în Camera Reprezentanţilor. Atâta timp cât toţi democraţii, Massie şi câţiva republicani se alătură iniţiativei, Hegseth va fi pus sub acuzare.

Însă este puţin probabil ca această iniţiativă să depăşească pragul mult mai ridicat necesar pentru condamnarea şi demiterea lui Hegseth din funcţie - ceea ce necesită două treimi din voturile Senatului, ceea ce ar însemna ca 20 de republicani să voteze în favoarea demiterii.

Pete Hegseth a declarat luni, înainte de anunţul depunerii moţiunii Massie, că este dornic să-şi apere acţiunile militare pe care el şi preşedintele Donald Trump le-au întreprins împotriva Iranului, a rebelilor houthi din Yemen susţinuţi de Iran şi a foştilor lideri ai Venezuelei.

„Dacă vreţi să contestaţi ceea ce am făcut în cadrul operaţiunilor «Epic Fury» sau «Rough Rider» sau în cazul capturării lui Nicolás Maduro, atunci contestaţi trupele şi realizările lor, care sunt istorice”, a declarat Hegseth luni reporterilor, invocând numele de cod militare pentru războiul cu Iranul şi campania de lovituri aeriene menite să oprească atacurile grupării Houthi asupra transportului maritim din Orientul Mijlociu.

Hegseth a anunţat, de asemenea, că va ţine marţi o conferinţă de presă excepţională - prima sa discuţie cu presa în peste 180 de zile - cu privire la ameninţarea de destituire. Ultima sa conferinţă de presă a avut loc în luna mai, iar de atunci nu a mai ţinut niciuna referitoare la războiul cu Iranul, la atacurile asupra ambarcaţiunilor suspectate de trafic de droguri sau la alte acţiuni militare ale SUA.

Şeful Pentagonului suportă greul furiei şi al cererilor de demitere, după ce războiul cu Iranul şi impactul său economic au contribuit la pierderile severe suferite de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului, care au costat partidul controlul asupra Congresului.

Reprezentantul republican Thomas Massie a promovat o rezoluţie de destituire, în ciuda obiecţiilor conducerii Partidului Republican din Camera Reprezentanţilor, pe măsură ce creşte presiunea pentru a-l trage la răspundere pe Hegseth pentru conflict.