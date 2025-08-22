FBI a făcut percheziții la fostul consilier al lui Trump, John Bolton. "Miroase a răzbunare pură"

22-08-2025 | 17:15
john bolton
Poliţia federală americană (FBI) a efectuat vineri percheziţii la locuinţa din Washington DC a fostului consilier în probleme de securitate naţională al lui Donald Trump, John Bolton, devenit între timp un critic al președintelui.

Acţiunea a avut loc în cadrul unei anchete cu privire la documente clasificate, potrivit unei surse anonime citate de The Associated Press, potrivit The Guardian.

Agenţi FBI au intrat vineri dimineaţa devreme (ora locală), din casa lui John Bolton, situată la periferia capitalei federale, în cadrul unei anchete cu privire la securitatea naţională, relatează AFP.

John Bolton a fost ambasadorul Statelor Unite la ONU şi consilier în probleme de Securitate al Casei Albe în primul mandat al preşedintelui Donald Trump (2017-2021).

El a devenit ulterior unul dintre cei mai aprigi critici ai președintelui american.

Directorul FBI, Kash Patel, scrie într-un mesaj enigmatic pe X că „NIMENI nu este mai presus de lege” şi anunţă că „agenţi FBI se află în misiune”.

Adjunctul lui Patel, Dan Bongino, a repostat mesajul acestuia şi a adăugat că „corupţia publică nu va fi tolerată”.

Autorităţile nu oferă niciun detaliu despre acuzaţiile de la baza unui mandat al unui tribunal federal, care este necesar în desfăşurarea unei astfel de percheziţii.

Raidul a început vineri, la ora locală 7.00 (14.00, ora României), dezvăluit de tabloidul New York Post.

CNN scrie că jurnalişti de-ai săi au observat ofiţeri FBI în apropierea reşedinţei lui John Bolton în Maryland.

Contactat de CNN, Bolton a declarat că nu era la curent cu percheziţia.

John Bolton nu se afla acasă la momentul percheziţiei, potrivit CNN.

El a declarat postului că nu ştia despre percheziţia FBI şi că încerca să afle mai multe.

The Associated Press scrie că percheziţia era în curs.

FBI şi Departamentul Justiţiei, contactate de The Guardian, nu au răspuns imediat.

Un purtător de cuvânt al FBI a declarat cotidianului The New York Times (NYT) că agenţi „desfăşoară o activitate autorizată de tribunal în zonă”.

John Bolton nu a fost reţinut sau acuzat de vreo infracţiune în timpul percheziţiei, scrie AP, care citează surse confidenţiale.

Prima administraţie a lui Trump a încercat – în zadar – să oprească publicarea unei cărţi a lui John Bolton, despre care susţinea că conţinea informaţii clasificate.

Donald Trump a revocat, în prima zi în care s-a întors la Casa Albă, abilitările în domeniul securităţii ale peste 40 de foşti oficiali din domeniul serviciilor de informaţii, inclusiv ale lui John Bolton.

Bolton se află, de asemenea, între cei trei oficiali cărora Trump le-a anulat la începutul anului protecţia specială.

Meghan Hays, o fostă consilieră specială a lui Joe Biden, a declarat CNN că percheziţia „pare extrem de politizată, de meschină” şi că miroase a „răzbunare pură” din partea lui Trump, „o proastă folosire a resurselor FBI”.

