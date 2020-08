John Bolton: NATO s-ar putea dezintegra dacă Trump câştigă un al doilea mandat

Fostul consilier pe probleme de securitate naţională al SUA, John Bolton, a avertizat într-un interviu difuzat vineri de agenţia dpa că NATO s-ar putea dezmembra dacă preşedintele american Donald Trump câştigă un al doilea mandat.

De asemena, fostul consilier şi-a exprimat speranţa că liderul de la Casa Albă va pierde alegerile din noiembrie.

Bolton a fost totodată foarte critic faţă de decizia recentă a lui Trump de a retrage militari americani din Germania, apreciind că demersul pare să nu fi urmat o strategie şi că a avut ca scop să pedepsească Berlinul pentru deficitul comercial şi pentru eşecul de a cheltui 2% din PIB pentru apărare.

"Acestea nu sunt motive valide", a insistat Bolton, înainte de tipărirea în Germania, în această lună, a cărţii sale, "The Room Where It Happened", o radiografie a activităţii la Casa Albă deloc favorabilă actualei administraţii Trump. "O face deoarece crede că Germania o merită", a afirmat Bolton, subliniind că a fost vorba despre o pedeapsă.

"Cred că pagubele pe care le-a produs Trump atât pe plan intern, cât şi extern pot fi reparate destul de rapid dacă va avea doar un mandat. Dacă va obţine două mandate, cred că va produce şi mai multe pagube şi vor fi mai greu de reparat. Cred că NATO va avea de suferit în eventualitatea unui al doilea mandat al lui Trump", a continuat Bolton, adăugând: "Nu cred că europenii sunt pe deplin conştienţi de acest lucru".

Fostul consilier pe probleme de securitate naţională al SUA - care fie a demisionat, fie a fost demis anul trecut, depinde pe cine întrebi, după cum comentează ironic dpa - a avut prea puţine cuvinte amabile la adresa fostului său şef, descriindu-l ca pe un personaj căruia îi lipseşte o viziune coerentă despre lume şi care este predispus la schimbări bruşte de opinie.

Însă poate cel mai grav aspect, spune Bolton, este acela că, deşi se află de aproape patru ani la Casa Albă, Trump nu a reuşit să înţeleagă importanţa funcţiei pe care o deţine. "Nu este pe deplin conştient de ceea ce înseamnă să fii preşedintele Statelor Unite", a apreciat Bolton.