„Fără precedent”. Rusia a lansat peste 400 de drone asupra Ucrainei, în plină zi. Rachetele au lovit la sute de km de front

"Au lansat peste 400 de drone" între orele 09:00 şi 16:00, a spus el.
"La această scară, este practic (un atac) fără precedent. Nu-mi amintesc să fi existat atacuri în timpul zilei cu un număr atât de mare de drone" în cei patru ani de invazie rusă, a adăugat el, menţionând că un atac în Liov (vestul Ucrainei) este încă în desfăşurare.
La Liov, un oraş important situat la sute de kilometri de front, dronele ruseşti au lovit centrul istoric, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, au declarat autorităţile.
Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, a denunţat pe X atacul cu drone de fabricaţie iraniană.
Orașele atacate
"Pe parcursul zilei, Rusia a terorizat numeroase oraşe din Ucraina cu roiuri de drone 'Shahed': Liov, Ternopil, Viniţa, Ivano-Frankivsk, Jitomir, Zaporojie, Dnipro şi altele", a enumerat el.
"Rusia face exact ceea ce face regimul iranian în Orientul Mijlociu, însă în inima Europei", a declarat el, referindu-se la atacurile cu acelaşi tip de dronă lansate de Teheran ca represalii la loviturile americano-israeliene împotriva Iranului din 28 februarie.
Cel puţin 13 persoane au fost rănite în atacul asupra Liovului, a declarat Andrii Sadovi, primarul oraşului, care se află în apropierea graniţei cu Polonia, membră UE şi NATO.
Şeful administraţiei militare regionale din Liov, Maksim Koziţki, a raportat că un complex istoric din secolul al XVII-lea din centrul oraşului a fost avariat. Întreg centrul istoric al oraşului Liov, fondat la sfârşitul Evului Mediu, este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.
În noaptea de luni spre marţi, Rusia a lansat 392 de drone şi 34 de rachete, dintre care 365 şi, respectiv, 25 au fost interceptate în timpul unei noi nopţi de alertă aeriană în Ucraina, atac soldat cu moartea a cel puţin cinci persoane.
Sursa:
Agerpres
