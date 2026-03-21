Peskov a răspuns la o întrebare referitoare la intenția Rusiei de a participa la viitoarele negocieri dintre SUA și Ucraina.

„Nu, acesta va fi un contact bilateral între ucraineni și americani”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

În același timp, el a spus că speră ca formatul trilateral să fie reluat în viitorul apropiat.

„Această pauză [în negocierile privind Ucraina – n.r.] este temporară. Sperăm că este temporară. Mă refer la continuarea formatului trilateral. Sperăm că în viitorul apropiat vom putea relua aceste negocieri”, a spus el, citat de Ukrainska Pravda.

Peskov a adăugat că, în prezent, nu există claritate cu privire la un posibil loc de desfășurare a discuțiilor în format trilateral.

Joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că o reuniune a echipei de negociatori ucrainene privind încetarea războiului ruso-ucrainean va avea loc în Statele Unite pe 21 martie.

În aceeași zi, Peskov a declarat că pauza din negocierile dintre Ucraina, SUA și Rusia este temporară și s-ar putea încheia odată ce toate părțile, în primul rând SUA, își vor sincroniza programele. Pe 13 martie, Zelenski a declarat că Ucraina era pregătită pentru o nouă rundă de negocieri privind încetarea războiului, dar locul și data nu fuseseră încă stabilite din cauza pozițiilor divergente ale SUA și Rusiei.

Între timp, mass-media a sugerat că președintele american Donald Trump își pierde interesul pentru negocierile de pace privind soluționarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, întrucât și-a îndreptat atenția către Iran.