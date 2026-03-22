Potrivit acestuia, dronele ucrainene au fost doborâte în apropierea rafinăriilor de petrol din oraş, fără a preciza însă care instalaţii au fost vizate.

Resturile uneia dintre drone au provocat un incendiu de scurtă durată la o clădire aflată în construcţie într-unul dintre districtele oraşului, a mai spus guvernatorul.

Regiunea Başkortostan, situată în Munţii Ural, a fost vizată în repetate rânduri de atacuri cu drone ucrainene. Capitala regiunii, Ufa, se află la aproximativ 1.400 de kilometri de graniţa dintre Rusia şi Ucraina.