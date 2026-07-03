Locuitorii acuză că achizițiile masive, care totalizează aproape 120 de acri, distrug echilibrul comunității și cresc artificial prețurile imobiliarelor.

Potrivit unei investigații a publicației New York Post, miliardarul maghiaro-american George Soros, în vârstă de 95 de ani, alături de fiii săi Alex, de 40 de ani, și Gregory, de 38 de ani, controlează acum aproximativ jumătate de kilometru pătrat de teren pe Shelter Island, o insulă unde se poate ajunge doar cu feribotul. Acest portofoliu îi transformă pe Soros în cei mai mari proprietari privați de terenuri din comunitate. Cele 18 proprietăți au fost achiziționate prin intermediul unor societăți comerciale opace, conform documentelor publice analizate de publicația americană.

Locuitorii, revoltați de „acapararea” terenurilor

„Nu ne-am dat seama niciodată care ar putea fi scopul achiziționării atâtor terenuri”, a declarat un fost rezident care și-a vândut proprietatea familiei acum câțiva ani. „Dar, având în vedere că se poate ajunge aici doar cu feribotul, ne-am gândit că ar putea construi un buncăr, departe de toată lumea”.

Nemulțumirea localnicilor a fost exprimată public în cadrul ședinței Consiliului Local din 29 iunie. Steve Lenox, un care locuiește de mult timp acolo, a declarat: „Nu putem ține pasul cu avocații pe care îi au acești milionari și ei par să construiască orice își doresc. Asta este ceea ce distruge insula” .

Un alt localnic, Mike Gaynor, a atras atenția asupra consecințelor pe termen lung ale acestor achiziții: „Am văzut cum s-a transformat Montauk, cum s-a transformat Sag Harbor” într-un timp foarte scurt. „Nimeni nu își va mai permite să locuiască aici” .

O strategie de cumpărare controversată

Una dintre cele mai controversate achiziții a fost o fermă de cai pe Smith Street, unde familia a construit un gard înalt împotriva căprioarelor, fără autorizația necesară de la comisia de urbanism a insulei. Gregory Soros, un artist conceptual, intenționa să transforme proprietatea într-o fermă ecologică, cu livadă de meri și spațiu pentru creșterea vitelor .

Un incident tragic a marcat această achiziție: asistentul lui Gregory, Matthew Christopher Pietras, care l-a reprezentat la ședințele cu autoritățile locale în septembrie 2024, s-a sinucis în mai 2025, după ce a fost acuzat de furtul a milioane de dolari de la clienți, inclusiv de la familia Soros .

Tensiuni în comunitate

Localnicii se plâng de măsurile excesive de securitate impuse de familie. Camerele de supraveghere au fost instalate pe străzi, iar meseriașii locali (instalatori, tâmplari, menajere) au fost obligați să semneze acorduri de confidențialitate pentru a lucra la proprietățile familiei. De asemenea, familia Soros a cumpărat toate proprietățile de pe o stradă și a încercat să instaleze un gard de securitate pentru a restricționa accesul publicului, planuri blocate temporar de autorități .

Pe lângă achizițiile imobiliare, nunta lui Alex Soros cu Huma Abedin, fosta consilieră a lui Hillary Clinton, a provocat probleme majore. „Au paralizat insula cu nunta fiului lor cu Huma”, a declarat un vecin. „Drumurile au fost blocate, iar elicopterele i-au adus pe soții Clinton. Măsuri de securitate absurde” .

Miliardarii, un fenomen mai larg în Hamptons

Furia localnicilor este alimentată și de achizițiile altor miliardari. Dezvoltatorul imobiliar Stefan Soloviev a cumpărat recent hotelul istoric Chequit și singura farmacie de pe insulă, pe care a închis-o ulterior. Aceste evenimente alimentează temerile că Shelter Island urmează aceeași traiectorie ca și alte zone din Hamptons, unde afluxul de bogați a făcut locuințele inaccesibile pentru rezidenții obișnuiți .