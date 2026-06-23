Pilotul avionului F-15 doborât în aprilie de iranieni, incident ce a dus la o uriașă operațiune de salvare organizată de SUA, care au trimis practic toată forța lor militară disponibilă în regiune, a prezentat superiorilor săi o tehnologie atât de avansată ce ar fi fost folosită de Teheran pentru doborârea sa, încât aceștia refuză să îl creadă, scrie CNN.

O coincidență incredibilă face ca același pilot să fi fost doborât anterior, din greșeală, prin ”focurile prietenoase” ale Kuweitului, aliatul SUA în războiul contra Iranului.

Un pilot de avion de vânătoare american, salvat de forțele speciale după ce a fost doborât deasupra Iranului în aprilie, a descris o priveliște șocantă înainte de a se ejecta din avion: mai multe drone iraniene plutind în aer, mișcându-se ca una singură, într-o formațiune care semăna cu o meduză, potrivit a patru surse familiarizate cu situația.

Relatarea, care nu a fost prezentată anterior, a fost împărtășită de pilotul F-15 cu oficialii serviciilor de informații în timpul unei discuții de după incident. Aceasta a declanșat imediat o dezbatere aprinsă în cadrul comunității de informații americane, care încă nu a fost rezolvată.

Dacă aviatorul ar fi văzut cu adevărat ceea ce a descris - o formațiune mișcându-se la unison - ar fi un progres alarmant în capacitățile dronelor iraniene.

„Mai multe drone interconectate și mișcându-se ca una singură, cu drone mai mici sub dronele mai mari, ca niște picioare”, a descris imaginea prezentată de pilot pentru CNN una dintre sursele familiarizate cu situația. „Rahat extraterestru adevărat” - (”real alien shit”, în formularea originală), a declarat sursa citată.

O altă sursă a declarat pentru CNN că pilotul a descris că a fost martor la un „câmp minat de drone” în aer.

Oficialii americani refuză să creadă ce le-a prezentat pilotul

Deși cauza exactă a doborârii avionului F-15 este încă investigată, rapoartele inițiale au indicat că era posibil ca formațiunea de drone să fi permis într-un fel Iranului să doboare avionul american, potrivit a două dintre surse.

F-15 transporta un echipaj de două persoane - un pilot și un ofițer de sistem de armament. Forțele americane au lansat imediat eforturile de căutare și salvare, într-una dintre cele mai spectaculoase operațiuni militare din istorie.

Doborârea avionului de vânătoare F-15 a marcat prima dată când o aeronavă americană a fost doborâtă deasupra Iranului în timpul conflictului.

Pilotul a fost salvat la câteva ore după ce s-a ejectat din aeronavă, în timp ce ofițerul de sisteme de armament a evitat capturarea iraniană în munți timp de mai mult de o zi înainte de a fi și el salvat. Nu este clar dacă ofițerul de sisteme de armament a văzut și el formațiunea de drone.

O a doua aeronavă, un A-10, a fost doborâtă în timpul eforturilor de salvare, dar pilotul respectiv a reușit să se ejecteze în siguranță în afara spațiului aerian iranian.

Oficialii serviciilor secrete americane nu au fost de acord cu privire la modul de interpretare a descrierii pilotului F-15 și dacă pilotul a putut relata clar incidentul.

În primul rând, a suferit o comoție cerebrală în accident. Era a doua oară când a fost nimerit de focurile Teheranului cer în timpul războiului din Iran: practic, era unul printre piloții doborâți într-un incident de ”foc prietenos” de către forțele kuweitiene la începutul conflictului, potrivit a două dintre surse.

Oare a fost martor la o capacitate militară iraniană de care serviciile secrete americane nu erau conștiente? Un test beta? Un miraj în deșert?

Oficialii de informații care au efectuat interviul au spus ceva de genul: „Ești sigur că ai văzut ce spui că ai văzut?”, a declarat o altă sursă.

Tehnologia este deținută de Rusia și China

Forțele Aeriene ale SUA au adresat întrebări Comandamentului Central al SUA, care nu a răspuns direct la întrebările CNN. Biroul Directorului de Informații Naționale nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Întrebările despre programul de drone al Iranului vin în contextul în care SUA și Teheranul negociază un acord care ar pune capăt războiului din Iran, după ce săptămâna trecută au început o perioadă de 60 de zile pentru discuții ca parte a unui armistițiu. Se așteaptă ca aceste discuții să se concentreze pe programul nuclear al Iranului, deși ambele părți au ridicat o gamă largă de probleme.

Deși capacitatea specifică a dronelor descrisă de pilot nu era ceva ce agențiile de informații americane evaluaseră anterior că Iranul deținea, există o serie de rapoarte care indică faptul că Iranul a primit asistență în dezvoltarea tehnologiei sale de drone din partea Chinei și Rusiei, potrivit a două surse familiarizate cu problema.

Termenul tehnic pentru capacitatea descrisă de pilot este „rețea conectată unu-la-mulți”, potrivit surselor. În general, acest tip de rețea permite unui operator să comande mai multe drone simultan.

Se crede că alte țări - Rusia și China - au această capacitate. Orice evoluție a programului deja sofisticat de război cu drone al Iranului ar fi o preocupare pentru forțele americane și aliații săi din regiune.

Rețelele tip plasă ar putea fi, de asemenea, teoretic utilizate pentru a oferi conectivitate la internet în zone îndepărtate fără infrastructură existentă, a remarcat un oficial american - în teorie, o funcție benignă.

Iranul și-a folosit agresiv dronele de atac ca armă asimetrică în timpul conflictului de săptămâni întregi împotriva forțelor americane și israeliene, precum și a țărilor din Golf din apropiere.

„Vom cheltui sume uriașe de dolari, cu mult sânge și eforturi, protejându-ne de ceva ce se poate coordona astfel”, a declarat pentru CNN Emma Bates, expertă în războiul cu drone și modernizarea apărării, care a fondat compania Cachai, referindu-se la amenințarea reprezentată de capacitățile de rețea interconectate pentru drone.

„Dacă se poate coordona într-o formă recognoscibilă și dacă își poate menține forma, dacă are explozibili la bord și dacă deține resurse în rezervă pentru a ataca orice nu a distrus prima salvă - aceasta este o abordare foarte capabilă”, a spus Bates.