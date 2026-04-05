Pe de altă parte, de la Casa Albă, Donald Trump transmite oficialilor de la Teheran că mai au foarte puțin timp la dispoziție pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Altfel, „vom dezlănțui iadul asupra lor” - a declarat Trump.

Armatele Statelor Unite și Israelului au intensificat bombardamentele asupra Iranului și au distrus un spital de psihiatrie, un centru medical de cercetare și un complex petrochimic - transmite presa iraniană. Iar Organizația pentru Energie Atomică a anunțat că unul dintre atacuri a avut loc foarte aproape o mare centrală nucleară din sud-vestul țării.

Paula Hancocks, corespondent CNN: „Aceasta este a patra oară când centrala nucleară din Bushehr este vizată. De asemenea, știm că mai multe instalații și companii petrochimice au fost lovite. Pe de altă parte, dacă ne uităm la atacurile venite dinspre Iran, în Emiratele Arabe Unite, la Dubai a fost interceptată din nou o rachetă. Însă resturile ei au avariat fațada clădirii Oracle din Dubai - un gigant tehnologic american. Acest lucru vine după ce Iranul a amenințat că alte 17 companii de tehnologie vor fi vizate, dacă vor mai fi uciși lideri iranieni”.

Între timp, președintele american avertizează că Iranul mai are foarte puțin timp la dispoziție să deblocheze Strâmtoarea Ormuz. „Mai sunt 48 de ore până când iadul se va dezlănțui asupra lor” - a transmis Donald Trump oficialilor iranieni, printr-o postare pe Truth Social. Aceștia par să-l ia în derâdere.

Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al armatei iraniene: „Vinerea aceasta - zi care ar trebui numită „vinerea neagră” și a umilinței pentru inamicii americani și sioniști - noul sistem avansat de apărare aeriană al Forțelor Aeriene ale Iranului a doborât un avion de vânătoare american F-35, ultra-avansat, de a cincea generație”.

Potrivit Pentagonului, este vorba, de fapt, despre un avion de tip F-15. După ce unul dintre cei doi piloți aflați la bord a fost salvat, misiunea de căutare a continuat. Însă nu doar americanii vor să dea de aviatorul dispărut.

Ari Aramesh, analist militar: „Dacă este să dăm crezare președintelui american, dacă au, într-adevăr, loc negocieri cu iranienii și dacă acest pilot este capturat și nu este predat imediat și teafăr, cu siguranță asta va avea un impact important asupra poziției Statelor Unite în aceste negocieri”.

Relația lui Trump cu aliații din Europa, tensionată de războiul din Iran

Între timp, relația lui Donald Trump cu aliații europeni rămâne extrem de tensionată. Până și câțiva dintre vechii prieteni ai lui Trump, de pe bătrânul continent, par să facă un pas în spate.

Potrivit Financial Times, partidul de extremă dreapta AfD din Germania se distanțează de președintele american, iar conducerea a cerut membrilor să reducă vizitele în Statele Unite, la invitația mișcării MAGA. Semne de distanțare vin și din partea premierului italian Giorgia Meloni, aflată în vizită în regiunea Golfului.

Clare Sebastian, corespondent CNN: „Meloni a vorbit despre asta, în comentarii, pentru un post italian de televiziune. Ea a spus: „Continui să cred că, la nivel geopolitic, Europa are puțin de câștigat dintr-o divergență cu Statele Unite, dar munca noastră este, înainte de toate, să ne apărăm interesele naționale. Și atunci când nu suntem de acord, trebuie să spunem asta. Și de această dată nu suntem de acord (cu războiul).”