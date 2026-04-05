În cursul nopții, aviația americană și cea israeliană au continuat bombardamentele asupra unor ținte din Teheran, dar și din alte orașe. Iranienii au lansat rachete balistice și drone asupra unei rafinării din Bahrain.

Aceste imagini au fost surprinse în timpul operațiunii de salvare a pilotului american din Iran. Aviația SUA a făcut uz de tot arsenalul pentru a-i ține la distanță pe militarii iranieni care încercau să captureze pilotul. Într-un final, barbatul a fost salvat și a fost repatriat. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Donald Trump.

Donald Trump: „Acest viteaz luptător se afla în spatele liniilor inamice, în munții periculoși ai Iranului, vânat de dușmanii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră. (...) La ordinul meu, Armata SUA a trimis zeci de aeronave, înarmate cu cele mai letale arme din lume, pentru a-l recupera. A suferit răni, dar se va face bine”.

Operațiunea de salvare a pilotului a implicat eforturi logistice uriașe. Din informațiile apărute până acum, americanii au trimis echipe la sol în munții Iranului, care au reușit să instaleze o bază militară temporară.

Alte sute de soldați din forțele speciale, zeci de avioane și elicoptere au participat la căutările propriu-zise.

Au existat și ciocniri cu militarii iranieni. Potrivit SUA, nu au existat victime americane. Dar, după salvare, două avioane de transport americane au rămas blocate în baza provizorie din Iran. Comandanții operațiunii au trimis trei avioane noi pentru a evacua toate forțele și au distrus cele două aparate blocate pentru a nu cădea în mâinile iranienilor. Imagini de la fața locului arată, însă, că printre aparatele distruse au fost și câteva elicoptere.

Cedric Leighton, expert militar: „Asta e cu adevărat una dintre cele mai dificile misiuni pe care le poate executa orice armată și devine de două ori mai dificilă atunci când te afli într-o situație în care există posibilitatea focului inamic, când oamenii te caută și nu au niciun gând bun față de tine”.

Între timp, Statele Unite și Israelul au intensificat bombardamentele asupra Iranului. Într-unul dintre atacuri, potrivit lui Trump, au murit peste 10 lideri religioși de rang înalt.

Alte ținte distruse: un spital de psihiatrie, un centru medical de cercetare și mai multe fabrici petrochimice - transmite presa iraniană. Organizația pentru Energie Atomică a anunțat că unul dintre atacuri a avut loc foarte aproape o mare centrală nucleară din sud-vestul țării.