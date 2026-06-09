"Tocmai am fost informat de Măreaţa noastră Armată că noaptea trecută iranienii au tras şi au doborât unul din Elicopterele noastre Apache foarte sofisticate", a scris Trump în reţeaua sa Truth Social.

Cei doi piloţi ai elicopterului sunt în siguranţă ş nu sunt răniţi, "cu toate acestea, Statele Unite trebuie, din necesitate, să reacţioneze la acest atac", a adăugat el.

Militarii au fost găsiţi şi salvaţi de o dronă navală a SUA, a declarat agenţiei Reuters Comandamentul Central al SUA.

Elicopterul a fost doborât marţi la ora locală 03:00, transmite Reuters.