Expoziție de bijuterii la Istanbul. Au fost prezentate produse spectaculoase, după ce aurul a atins un preț record

Aurul a atins joi un preț record, pentru a doua zi la rând, pe fondul blocajului bugetar din Statele Unite.

Cel mai iubit metal prețios este și o marfă extrem de căutată pe bursele din toată lumea, iar bijutierii de peste tot se confruntă cu dificultăți în adaptarea la fluctuațiile pieței.

Volatilitatea industriei a fost una dintre principalele teme de discuție, la cea de-a 58-a ediție a Târgului de Bijuterii de la Istanbul.

Bijuterii turci au adus la târg produse spectaculoase. Cum prețul aurului a crescut vertiginos, căutate sunt podoabele care nu atârnă foarte mult la cântar.

Sermin Koc, fondator și proprietar, Fiore D'oro: „Oamenii preferă produse mai spectaculoase, dar mai ușoare la cântar. Aleg bijuterii cu pietre naturale, nu doresc pietre sintetice. În ultima vreme, există o mare cerere pentru pietre colorate."



Nu doar piața aurului se schimbă. Industria globală a diamantelor trece prin una dintre cele mai mari transformări din ultimele decenii.

Mehmet Can Ozdemir, co-fondator, Jewellery Technology Research Center: „Tendința principală și inovația majoră este intrarea diamantelor create în laborator pe piața globală. Dacă ne uităm la SUA, ca volum, diamantele sintetice au ajuns deja la 50% din piața diamantelor, același lucru observându-se și în Marea Britanie și Australia.”

Diamantele create în laborator, mai ieftine, sunt deja căutate în unele state din Occident, spun analiștii.

Murad Kosker, vicepreședinte Asociația Exportatorilor de Bijuterii din Turcia: „Ceea ce numim „culori frumoase”, adică diamante colorate create în laborator sau pietre colorate, pot fi create într-un mediu controlat. Acestea sunt susținute de anumite cercuri pentru că sunt create prin proceduri prietenoase cu mediul. Dar, în același timp, sunt promovate cu mesajul fals că diamantul este natural."

Expoziția internațională de bijuterii din Istanbul reunește peste o mie de companii din 15 țări. Mai mult de 21 de mii de vizitatori din 140 de state sunt așteptați să participe la evenimentul care durează patru zile.

