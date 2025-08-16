Mesajul lui Zelenski în timp ce Trump și Putin discută în Alaska despre războiul din Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri că Rusia continuă să ucidă oameni în Ucraina şi că până şi în ziua negocierilor din Alaska nu există nimic care să indice că Moscova se pregăteşte să pună capăt războiului, informează EFE.

"În ziua negocierilor, Rusia continuă să ucidă ca întotdeauna, iar asta spune multe", a afirmat Zelenski prin intermediul contului său de pe platforma X.

"Primim rapoarte de la serviciile noastre de informaţii despre ceea ce (preşedintele rus Vladimir) Putin vrea să pună pe masă în Alaska. De asemenea, primim rapoarte din regiunile ucrainene. Atacuri ruse asupra Sumî, atacuri asupra unei pieţe din Dnipro şi atacuri asupra companiilor şi oraşelor (...). Războiul continuă pentru că nu există niciun ordin sau semn că Moscova vrea să-i pună capăt", a adăugat el.

Preşedintele ucrainean a adăugat că va continua coordonarea cu partenerii europeni şi a menţionat că există o diferenţă de fus orar de unsprezece ore cu Alaska, aşa că analiza rezultatelor trebuie să înceapă sâmbătă.

De asemenea, el şi-a declarat disponibilitatea de a acţiona pentru pace, ceea ce, a spus el, necesită o întâlnire cu partea ucraineană, precum şi garanţii de securitate.

