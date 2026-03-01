Cine a fost Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului încă din 1989. A murit la 86 de ani după atacuri americane și israeliene

Israelul l-a considerat mult timp o forţă destabilizatoare în Orientul Mijlociu, invocând sprijinul său pentru reţeaua de aliaţi militanţi ai Iranului, inclusiv Hamas din Palestina şi Hezbollah din Liban. Când Israelul şi Iranul au purtat un război aerian de 12 zile în iunie 2025, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a ameninţat că îl va asasina, afirmând că liderul suprem "nu mai poate continua să existe".

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a devenit cea mai înaltă autoritate a Iranului în 1989, după moartea fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. În calitate de lider suprem, el a deţinut controlul suprem asupra instituţiilor politice, militare şi religioase ale Iranului, modelând politica internă şi ghidând relaţiile externe, relatează Reuters.

În acel război, Israelul a lansat un atac surpriză care a lovit instalaţia nucleară subterană a Iranului, a ucis comandanţi superiori şi oameni de ştiinţă din domeniul nuclear şi a distrus o mare parte din conducerea militară. Uciderea lui Khamenei reprezintă o altă lovitură pentru o ţară deja afectată de război şi dificultăţi economice.

Khamenei a menţinut viziunea conservatoare a predecesorului său, Khomeini, zdrobind ambiţiile preşedinţilor aleşi care căutau politici mai deschise acasă şi în străinătate. Sub conducerea sa, autorităţile au înăbuşit protestele repetate şi au marginalizat reformiştii care făceau presiuni pentru o confruntare mai redusă cu Occidentul.

Iranul a devenit o forţă regională anti-SUA puternică sub conducerea lui Khamenei, extinzându-şi influenţa în Orientul Mijlociu. El a susţinut acordul nuclear din 2015 negociat cu puterile mondiale şi cu preşedintele pragmatist Hassan Rouhani, care a atenuat pentru scurt timp izolarea Iranului. Dar tensiunile au crescut după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a abandonat acordul în 2018 şi a reintrodus sancţiunile.

De la atacul condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Iranul şi-a văzut aliaţii slăbiţi. Hamas şi Hezbollah au suferit lovituri grele din partea Israelului, în timp ce preşedintele sirian Bashar al-Assad, susţinut mult timp de Teheran, a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024.

Postul de lider suprem a fost creat după revoluţia din 1979 şi a fost înscris în constituţia Iranului, oferind unui cleric de rang înalt autoritate supremă asupra preşedintelui şi a parlamentului. Adunarea Experţilor, un organism clerical de 88 de membri verificat de un consiliu de supraveghere dur, aliniat cu Khamenei, selectează oficial liderul.