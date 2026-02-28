Potrivit Jandarmeriei Montane, sesizarea a fost făcută în jurul orei 15:10 de prietena acestuia, care a anunțat că tânărul ieșise cu placa de snowboard în afara domeniului schiabil și, din cauza stratului consistent de zăpadă, se deplasa cu dificultate și nu mai știa unde se află.

Până la sosirea echipajului din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag la persoana aflată în dificultate, a ajuns un schior de tură, care a rămas alături de acesta.

Jandarmii s-au deplasat de urgență în zona indicată, folosind materiale specifice intervențiilor în condiții de iarnă și pe teren dificil.

Din verificări a reieșit că tânărul urcase cu un snowmobil până în zona Vârfului lui Pătru, iar ulterior a încercat să coboare pe snowboard în afara domeniului schiabil, rămânând înzăpezit.

„Pentru a facilita deplasarea în siguranță, jandarmii montani i-au pus la dispoziție rachete de zăpadă din dotare, reușind astfel recuperarea acestuia și readucerea în zona sigură, fără a necesita îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Jandarmeria Montană reamintește persoanelor care practică sporturi de iarnă să nu părăsească domeniile schiabile amenajate, să se informeze cu privire la condițiile meteo și la starea zăpezii și să evite deplasarea în zone izolate sau nemarcate, pentru a preveni situațiile care le pot pune viața în pericol.