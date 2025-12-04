Israel, confirmat la Eurovision 2026. Patru țări vor boicota concursul „în numele celor 20.000 de copii care morți în Gaza”

04-12-2025 | 21:07
eurovision
Shutterstock

Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) a anunţat joi, la finalul reuniunii de la Geneva, că Israelul va putea participa la ediţia din 2026 a Eurovisionului de la Viena, dacă doreşte.

Aura Trif

Decizia a fost urmată imediat de anunţuri privind boicotarea concursului de anul viitor de către difuzorii TV din Spania, Ţările de Jos, Irlanda şi Slovenia, informează agenţiile de presă internaţionale.

Decizia a fost luată în prima zi a discuţiilor purtate cu ocazia Adunării Generale a EBU de la Geneva, în urma unui vot secret.

Ce anunț au făcut televiziunile

"Membrii EBU (...) au susţinut o serie de modificări specifice ale regulamentului" celebrului concurs televizat, cu scopul de "a consolida încrederea, transparenţa şi neutralitatea evenimentului", făcându-i "eligibili" pe toţi membrii care doresc să participe la concurs şi care acceptă "să se conformeze noilor reguli", a indicat organizaţia într-un comunicat.

"O largă majoritate a membrilor au convenit că nu este necesar să se procedeze la un nou vot privind participarea Israelului" şi că ediţia din 2026 "trebuie să se desfăşoare conform programului", au adăugat reprezentanţii EBU.

Imediat după acest anunţ, posturile de televiziune din Spania, Ţările de Jos, Irlanda şi Slovenia au anunţat că nu vor participa la concursul Eurovision în 2026.

"RTVE a anunţat retragerea Spaniei din concursul Eurovision în urma voturilor desfăşurate astăzi în cadrul celei de-a 95-a Adunări Generale a EBU de la Geneva, care s-au încheiat cu menţinerea în concurs a Israelului", a indicat într-un comunicat postul public de televiziune din Spania, ţara care s-a situat în fruntea opoziţiei faţă de participarea Israelului la celebrul concurs muzical televizat.

Postul TV olandez Avrotros a considerat că "participarea Israelului nu este compatibilă cu valorile sale publice fundamentale".

La Dublin, grupul audiovizual public irlandez RTE a explicat că a luat această decizie "având în vedere pierderile umane îngrozitoare din Fâşia Gaza şi criza umanitară care continuă să pună în pericol vieţile atâtor civili".

"Mesajul nostru este acesta: nu vom participa la Eurovision dacă Israelul este prezent. În numele celor 20.000 de copii care au murit în Gaza", a declarat Natalija Gorscak, preşedinta consiliului de administraţie al Radioteleviziunii publice din Slovenia, RTV Slovenia.

Alte boicoturi ar putea fi anunţate în următoarele ore. Islanda a ameninţat, de asemenea, în ultimele luni că nu va trimite reprezentanţi la concursul de la Viena din luna mai 2026, dacă Israelul va fi autorizat să participe. Belgia, Suedia şi Finlanda au indicat, de asemenea, că iau în considerare această posibilitate.

În schimb, Israelul, prin vocea preşedintelui său Isaac Herzog, a salutat anunţul făcut joi de EBU, considerând că "merită să fie reprezentat pe toate scenele lumii". 

Sursa: Agerpres

Etichete: israel, eurovision, boicot, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 04-12-2025 21:07

