Europa își întărește apărarea. Germania exersează tactici de luptă urbană, iar Polonia mobilizează 10.000 de militari

20-11-2025 | 19:40
Germania exersează tactici de luptă urbană, în Polonia 10.000 de soldați sunt trimiși să păzească obiective importante, iar britanicii monitorizează navele spion ale Rusiei.

Camelia Donțu

Cu alte cuvinte, tot mai multe țări europene iau măsuri concrete pentru a contracara războiul hibrid purtat de Moscova împotriva Occidentului. Dar forța de descurajare nu implică doar investiții militare, ci și voința europenilor de a accepta sacrificii dureroase.

Tot mai mulți responsabili europeni avertizează că amenințarea rusă trebuie luată în serios. În Franța, face valuri declarația șefului statului major la un congres al primarilor din toată țara.

Generalul Fabien Mandon, șeful statului major al armatei franceze: „Ceea ce ne lipsește este tăria sufletească de a accepta să suferim ca să ne apărăm valorile. Dacă țara noastră șovăie – pentru că nu e dispusă să accepte să-și piardă copiii, fiindcă trebuie să spunem lucrurilor pe nume, și pentru că nu e dispusă să sufere din punct de vedere economic, întrucât prioritatea va fi pusă pe industria de apărare –, atunci suntem în primejdie”.

Dacă francezii sunt șocați de duritatea avertismentului, polonezii trăiesc momentul cu seriozitate. Guvernul a anunțat că va mobiliza până la 10.000 de militari, care să sprijine poliția în protejarea infrastructurii critice.

Marcin Kierwiński, ministrul polonez al Afacerilor Interne și Administrației: „Este, totodată, o chestiune de a transmite un mesaj foarte clar celor care vor să facă astfel de acte odioase de terorism. Polonia este pregătită, Polonia este gata”.

Pe fondul tensiunilor, și germanii se antrenează. Armata a făcut exerciții de luptă urbană într-o stație de metrou din Berlin.

Maik Teichgräber, comandantul Batalionului de Gardă al Forțelor Armate Germane: „Putem fi desfășurați în Berlin dacă situația o cere. Iar acest lucru trebuie exersat”.

Tot în Germania, la München, au fost prezentate cele mai noi modele de tancuri Leopard și obuziere Howitzer.

Boris Pistorius, ministrul Apărării: „Securitatea nu mai este de la sine înțeleasă. Forțele armate germane au nevoie de sisteme moderne, de înaltă performanță. Europa are nevoie de parteneri pe care se poate baza și cu toții avem nevoie de o industrie capabilă să livreze. Rapidă, robustă și de calitate înaltă”.

Și britanicii sunt în alertă, după ce o navă-spion rusească, Yantar, a intrat din nou în apele teritoriale la nord de Scoția. Nava este cunoscută pentru capacitățile sale de colectare de informații și cartografiere a cablurilor submarine.

John Helaey, ministrul britanic al Apărării: „Mesajul meu pentru Rusia și pentru Putin este următorul: vă vedem, știm ce faceți și, dacă Yantar se îndreaptă spre sud în această săptămână, suntem pregătiți”.

Pe de altă parte, Comisia Europeană a lansat un nou plan de mobilitate militară pe continent, cu obiectivul ca o coloană de tancuri cu baza în Spania să nu ajungă în Polonia „după... război”, după cum a rezumat plastic un oficial de la Bruxelles.

