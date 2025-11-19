UE avansează spre „Schengen Militar”: reguli comune, infrastructură modernizată și inovație disruptivă în apărare

Uniunea Europeană face un pas major spre creșterea capacității sale de reacție militară: Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant lansează un pachet amplu pentru mobilitatea militară.

Acest pachet include un nou regulament și o comunicare comună menite să faciliteze deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor în Europa.

Mobilitate rapidă și de amploare

Prin crearea unei zone de mobilitate militară la nivelul UE până în 2027, pachetul privind mobilitatea militară aduce Uniunea cu un pas mai aproape de un „Schengen Militar”. Acesta va face mai rapidă, mai sigură și mai coordonată circulația trupelor și a echipamentelor militare în Europa, prin:

• Eliminarea barierelor de reglementare: introduce primele reguli armonizate la nivelul UE privind mobilitatea militară și stabilește proceduri clare pentru deplasările militare transfrontaliere, cu un timp maxim de procesare de trei zile și formalități vamale simplificate.

• Crearea unui cadru de urgență: un nou Sistem European de Răspuns Consolidat pentru Mobilitatea Militară (EMERS), cu proceduri accelerate și acces prioritar la infrastructură, în sprijinul forțelor armate ce acționează în contextul UE sau NATO.

• Consolidarea rezilienței infrastructurii de transport: modernizarea coridoarelor strategice de mobilitate militară la standarde cu dublă utilizare și protejarea infrastructurii critice cu un nou set de instrumente de reziliență. Investițiile țintite vor întări securitatea cibernetică, securitatea energetică și capacitatea de reacție atât în timp de pace, cât și în criză.

• Consolidarea capacităților prin cooperare: crește pregătirea și disponibilitatea capabilităților de mobilitate militară pentru statele membre prin introducerea unui „Fond de Solidaritate” și posibilitatea creării unui sistem digital de informare privind mobilitatea militară.

• Întărirea guvernanței și coordonării: un nou Grup pentru Transport Militar și un Comitete TEN-T consolidat vor ghida implementarea și vor monitoriza nivelul de pregătire, sprijinite de coordonatori naționali pentru transport militar transfrontalier în fiecare stat membru.

Inovație disruptivă pentru pregătirea apărării

Foaia de parcurs pentru transformarea industriei de apărare a UE – „Dezvăluirea inovației disruptive pentru pregătirea apărării” – urmărește accelerarea modernizării industriei europene de apărare și sprijinirea noilor actori din domeniu.

Documentul are ca obiectiv reunirea comunităților deep tech și a celor din apărare, accelerarea utilizării tehnologiilor avansate în capabilitățile militare și creșterea capacității de producție a Europei prin inovație.

Pentru a atinge aceste obiective, se concentrează pe patru priorități:

sprijinirea investițiilor în companii din domeniul apărării,

accelerarea dezvoltării tehnologiilor noi,

extinderea accesului la capabilități de apărare,

formarea competențelor necesare pentru a menține avantajul tehnologic al Europei.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat cât de rapid evoluează tehnologiile militare. Inovații precum inteligența artificială, sistemele cuantice, dronele și tehnologiile spațiale schimbă complet câmpul de luptă. Noi actori din domeniul apărării – de la startup-uri la IMM-uri inovatoare – transformă modul în care Europa dezvoltă și produce capabilități militare.

Europa trebuie să învețe din experiența Ucrainei, să își consolideze reziliența și să construiască un nou ecosistem de apărare care unește liderii industriali, inovatorii și comunitatea tehnologică pentru a livra capabilități mai rapid și mai eficient.

