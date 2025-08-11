Donald Trump: „Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război”

11-08-2025 | 20:17
Îi voi spune lui Vladimir Putin: "Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l oprești." Asta a declarat Donald Trump luni seara, adăugând însă că "nu depinde de el" încheierea unui acord între Rusia și Ucraina.

Trump a mai spus că înaintea summitului din Alaska îi va suna pe liderii europeni, "cu care se înțelege, foarte bine" .

"Concesiile nu conving un criminal" să oprească războiul a avertizat însă Volodimir Zelenski.

Tusk: ”Washingtonul s-a angajat să își consulte partenerii europeni înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ucraina trebuie să facă parte din orice negocieri privind încheierea războiului. Iar Moscova trebuie să fie conștientă că Occidentul nu acceptă cererile Rusiei care ar implica cedarea de teritorii de către Ucraina. Am multe temeri și multă speranță în legătură cu întâlnirea Trump-Putin”.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Sperăm și presupunem că guvernul Ucrainei și președintele Zelenski vor participa la această întrevedere. În orice caz, nu vom accepta ca Rusia și America să discute sau să decidă chestiuni teritoriale peste capetele europenilor și ale ucrainenilor. Nu putem accepta ca securitatea europeană să fie amenințată și pe viitor de Rusia, prin urmare, niciun soi de acord de pace nu poate răsplăti acțiunile agresive ale Rusiei”.

În timp ce europenii sunt tot mai îngrijoraţi, eventuala prezență a lui Volodimir Zelenski în Alaska nu a fost până acum confirmată.

Volodimir Zelenski: ”Înțelegem intenția rușilor de a încerca să înșele America și nu vom permite acest lucru. Apreciez hotărârea cu care președintele Trump este decis să oprească pierderile de vieți omenești în acest război”.

Reporter: Vreți ca Putin să se întâlnească cu Zelenski înainte de acea întrevedere cu președintele Trump?

JD Vance, vicepreședintele american: ”Sincer, nu cred că ar fi prea productiv. Cred că, în esență, președintele Statelor Unite trebuie să fie cel care să-i aducă pe cei doi împreună. Desigur, vom discuta cu ucrainenii. De fapt, am vorbit cu ucrainenii în această dimineață. Marco (Rubio) a discutat destul de mult cu ei. Vom menține acest dialog deschis, dar, în esență, acesta este un lucru în care președintele trebuie să intervină cu fermitate. Președintele Putin și președintele Zelenski trebuie cu adevărat să stea la aceeași masă și să își rezolve diferențele.

Președintele Trump a sugerat că Ucraina ar trebui să renunțe la unele dintre teritoriile sale ca parte a oricărei propuneri de pace.

Numai că, potrivit unor diplomați citați de presa occidentală, Vladimir Putin cere Kievului să cedeze ultimul sfert din regiunea Donețk, pe care îl mai controlează.

Adică - avertizează experții militari - Ucraina ar fi forțată să renunțe la unele dintre cele mai bune fortificații defensive – care separă părțile din Donețk controlate de Ucraina de cele ocupate de Rusia – în schimbul a ... mai nimic. Ar primi mici porțiuni ocupate de Rusia în teritoriile de frontieră din regiunile Sumî și Harkov, parte a așa-numitei „zone-tampon” anunțată de Vladimir Putin. Mai departe, linia frontului ar urma să înghețe în forma actuală în regiunile Luhansk, Zaporojie și Herson.

John Bolton, fost ambasador american la ONU: ”Cred că Trump a făcut deja câteva greșeli. Prima: organizarea acestei întâlniri pe teritoriul american, ceea ce legitimează un lider proscris al unui stat paria. A doua: i-a permis lui Putin să aibă avantajul de „primă mutare” prin faptul că și-a pus primul pe masă planul de pace. Din declarațiile lui Trump se vede deja că acesta crede că Zelenski trebuie să facă modificări constituționale pentru ca Ucraina să cedeze teritoriu. Zelenski a respins categoric acest lucru. Însă, principala reușită a lui Putin este șansa de a avea o întâlnire directă cu Trump, încercând din nou să-și exercite „magia” asupra lui, folosind acel antrenament KGB. Ceea ce vrea Putin să recâștige nu ține atât de mult de sancțiuni, ci de relația cu Trump. Vom vedea dacă va reuși”.

Pe de altă parte, un oficial al serviciului de securitate al Ucrainei a declarat că forțele Kievului au lovit o fabrică rusă care produce componente pentru rachete, într-un atac cu drone desfășurat peste noapte, în regiunea Nijni Novgorod.

Anterior, guvernatorul rus al regiunii anunţase că un atac cu drone al Ucrainei asupra a două "zone industriale" a ucis o persoană și a rănit alte două.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 11-08-2025 19:30

Câteva zeci de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, anunţă oficiali locali, potrivit AFP.

Anchetă în Franța după ce un rabin i-a transmis lui Macron ”să-și pregătească sicriul”
Stiri externe
Anchetă în Franța după ce un rabin i-a transmis lui Macron ”să-și pregătească sicriul”

Un rabin din Franța este anchetat de poliție după ce i-a transmis mai multe mesaje ”abominabile” lui Emmanuel Macron, ca urmare a anunțului acestuia că Franța va recunoaște statul Palestina. Rabinul i-a spus, printre altele, ”să-și pregătească sicriul”.

 

Discuțiile lui Trump reprezintă o victorie pe mai multe fronturi pentru Putin, susține un expert în politica rusă
Stiri externe
Discuțiile lui Trump reprezintă o victorie pe mai multe fronturi pentru Putin, susține un expert în politica rusă

Discuțiile pe care Donald Trump urmează să le poarte cu Vladimir Putin, vineri, reprezintă „o victorie pe mai multe fronturi” pentru președintele rus, a declarat un profesor de politică rusă, pentru Sky News. 

