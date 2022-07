Europa, cuprinsă de flăcări. Incendiile au cauzat evacuări în Turcia, Franța, Spania, Portugalia și Croația

Mii de turiști au fost evacuați. Continuă evacuările și în Portugalia, unde focul a ucis o persoană și a rănit zeci de oameni, iar temperaturile de peste 45 de grade, așteptate în următoarele zile, ar putea paraliza capitala Lisabona.

Sute de pompieri se luptă de mai bine de două zile să stingă flăcările ce pârjolesc vegetația din regiunea Gironde, la sud de Bordeaux, unde drumurile au fost închise şi sute de locuitori - evacuați.

Un alt focar a izbucnit de-a lungul coastei Atlanticului, aproape de emblematica „Dune du Pilat” - cea mai înaltă dună de nisip din Europa. Aici au ars deja 700 de hectare şi 6.000 de turiști au fost evacuaţi şi adăpostiți într-un centru expoziţional local.

Femeie: „Managerul campingului a dat alerta la 3:30 dimineața. Ne-am dus imediat să luăm copiii. Am încercat să ne mișcăm în liniște pentru a nu-i speria pentru că, bineînțeles, este o situație dificilă pentru ei. Și, până la urmă și pentru noi, a trebuit să ne ascundem îngrijorarea. Dar i-am trezit destul de ușor și ne-am urcat în microbuze și am venit aici.”

Tânără: „Poliţia ne-a trezit azi-noapte şi ne-a rugat să nu intrăm în panică și ne-a spus că avem o jumătate de oră la dispoziție să părăsim locul în care eram cazați și să ne luăm strictul necesar. Ne-au cerut să venim aici la acest centru expozițional.”

Joi, de Ziua Națională a Franţei, prefectura din regiune a interzis toate focurile de artificii până luni în oraşele şi satele situate în imediata apropiere a pădurilor.

Patrick Davet, primar în La Teste du Buch: „Vântul se va porni din nou și va ajunge la circa 35 de kilometri pe oră aşa că va înteți considerabil focul. Iar, pentru că ne aflăm într-o zonă deluroasă este clar că incendiile s-ar putea răspândi cu viteză și mai mare.”

