Italia a luat măsura fără precedent de a plasa toate marile sale orașe sub cel mai înalt nivel de alertă sanitară din cauza temperaturilor ridicate înregistrate joi, în timp ce Ungaria a stins luminile unor clădiri emblematice pentru a economisi energie, pe fondul valului de căldură care continuă să afecteze zone vaste ale Europei, scrie Reuters.

Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, a fost lovită în această vară de temperaturi record și de incendii de vegetație devastatoare, Franța și Spania fiind printre cele mai afectate țări în ultimele săptămâni.

Uniunea Europeană va încuraja statele membre să aloce mai multe fonduri pentru măsuri de reducere a riscului de incendii de vegetație, a declarat comisarul european pentru mediu pentru agenția Reuters, în contextul în care experții estimează că pagubele economice provocate de incendiile din această vară au depășit deja 15 miliarde de euro (17,3 miliarde de dolari).

Bulgaria, situată în sud-estul Europei, a devenit cea mai recentă țară din UE afectată de incendii de vegetație. Autostrada principală Trakia a fost închisă pe ambele sensuri de circulație joi, după ce vântul a propagat flăcările unui incendiu puternic peste carosabil, într-o zonă situată la aproximativ 70 km sud-est de capitala Sofia, a relatat portalul de știri NOVA.

Pelerinii și turiștii suferă din cauza căldurii în Italia

Italia este obișnuită cu verile toride, însă alerta de cod roșu emisă de Ministerul Sănătății a vizat o zonă vastă, întinzându-se de la Palermo, în insula Sicilia (sud), până la Bolzano, în regiunea muntoasă din nord.

Avertismentul semnala o potențială urgență sanitară, temperaturile ridicate și prelungite reprezentând un risc major pentru sănătatea întregii populații.

Pelerinii adunați sub soarele arzător în orașul Assisi, situat pe un deal, au fost stropiți cu apă pentru a se răcori, în timp ce Papa efectua o vizită pentru a marca împlinirea a 800 de ani de la moartea Sfântului Francisc.

„Cred că atunci când ții cu adevărat la ceva, când crezi cu tărie în acel lucru, faci efortul necesar, chiar dacă este foarte cald”, a declarat Miriam Mariotti, voluntar în cadrul evenimentului.

Turiștii aflați la Roma au folosit umbrele pentru a se proteja de soare și și-au răcorit mâinile în fântânile orașului.

„Încercăm să evităm ieșirile în aer liber în cea mai fierbinte parte a zilei și preferăm să ieșim seara sau dimineața devreme”, a declarat Gianni Arlotta, aflat în vizită din orașul italian Trieste (nordul Italiei).

Joi, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în mai multe zone din regiunea Emilia-Romagna (nordul Italiei) – una dintre cele mai fierbinți regiuni ale țării – atingând 42,8 grade Celsius la Bagnacavallo, lângă Ravenna.

Nivelul scăzut al apelor cauzează probleme

Ungaria a oprit iluminatul decorativ și neesențial al tuturor instituțiilor de stat – inclusiv al Parlamentului, al celei mai mari părți a Castelului Buda și al Podului cu Lanțuri – pe timpul nopții, pentru a economisi energie.

Nivelurile record de scădere a apelor Dunării au obligat țara să oprească în mare parte activitatea singurei sale centrale nucleare, care utilizează apa fluviului pentru răcire, ceea ce a dus capacitatea de furnizare a energiei electrice la limită.

România se pregătea să scufunde în Dunăre patru barje încărcate cu piatră pentru a devia apa către singurul său reactor funcțional și a câștiga astfel câteva zile în plus de operare.

Autoritățile din capitala București au redus cu o treime intensitatea iluminatului stradal și au oprit iluminatul nocturn al clădirilor emblematice și al muzeelor, pentru a economisi energie.

În Republica Moldova, unde temperaturile au depășit 38 de grade Celsius, premierul Vasile Tofan a lansat un nou apel către consumatori să reducă utilizarea energiei electrice, avertizând că, în caz contrar, s-ar putea ajunge la întreruperi controlate ale alimentării, întrucât țările vecine – Ucraina și România – nu au putut compensa deficitul de energie în perioadele de vârf de consum.

”Nu transmitem un semnal bun atunci când Chișinăul este luminat ca Las Vegasul”

„Trebuie să dăm dovadă de puțin bun-simț, trebuie să stingem luminile”, a declarat el în fața jurnaliștilor. „Nu transmitem un semnal bun atunci când Chișinăul este luminat ca Las Vegasul”.

Nivelurile scăzute ale apelor creează probleme pentru navigația pe Rin, în Germania; multe nave pot naviga doar cu încărcătură parțială, ceea ce duce la creșterea costurilor de transport. Fluviul reprezintă o rută importantă de transport pentru mărfuri precum cerealele, mineralele, cărbunele și produsele petroliere. Adăpost de caniculă într-o peșteră răcoroasă

În Bosnia, turiștii s-au refugiat în atmosfera constant răcoroasă a peșterii Vjetrenica – inclusă în patrimoniul UNESCO – pentru a scăpa de temperaturile exterioare de 40°C.

Vjetrenica, nume care se traduce prin „peștera vântului”, este situată în sudul Bosniei și Herțegovinei, la aproximativ 25 km nord de orașul Dubrovnik de la Marea Adriatică, unde sosesc zilnic nave de croazieră cu mii de vizitatori.

Numărul vizitatorilor admiși în peșteră este limitat din cauza fragilității ecosistemului. Temperatura sa constantă de 11°C, menținută pe tot parcursul anului, a transformat-o într-un refugiu atât pentru biodiversitate, cât și pentru oameni.