Instalația, amplasată lângă Casa Sfatului, produce o perdea de apă, menită să scadă temperatura și să ofere un moment de respiro trecătorilor, între orele 12:00 și 17:00, transmite news.ro.

„Când temperaturile ating valori ridicate, orice strop de răcoare contează! Pentru a le oferi brașovenilor și turiștilor un moment de răgaz în aceste zile caniculare, Primăria Brașov a amplasat un tun de zăpadă în zona pietonală”, informează administrația locală pe rețelele de socializare.

Reprezentanții Primăriei precizează că tunul nu produce zăpadă, din Piața Sfatului ci o perdea de apă care îi răcorește pe cei care trec prin apropiere. Purtătorul de cuvânt al instituției, Sorin Toarcea, a explicat că instalația este pusă în funcțiune în perioada de la mijlocul zilei, între orele 12:00 și 17:00, când temperaturile sunt cele mai ridicate.

Inițiativa vine în contextul caniculei care afectează țara, oferind localnicilor și turiștilor o soluție inedită de răcire, în timp ce alte orașe au apelat la sisteme de ceață sau fântâni arteziene pentru a combate efectele căldurii extreme.