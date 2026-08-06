Doi bărbați, de 38 și 45 de ani, au fost loviți de trăsnet în timp ce se scăldau în Mureș. Vineri, căldura mai scade în intensitate și sunt așteptate ploi.

În Oravița, Caraș-Severin și Azuga, ploile au răcorit în sfârșit asfaltul. Ba chiar a căzut grindină, inclusiv la Vârful Omu.

Din păcate, în Reghin, furtuna a surprins doi prieteni la scăldat în râul Mureș. Un trăsnet i-a lovit, iar medicii i-au găsit în stop cardio-respirator. I-au resuscitat și i-au dus la spital, însă fără succes.

Localnici: „A venit la poartă să sune la 112 că sunt doi fulgerați. A plouat tare, a fulgerat și a tunat.” (...)

„A plouat vreo jumătate de oră, dar a și fulgerat.”

Meteorologii au emis pe parcursul zilei mai multe avertizări imediate de vreme rea. Unde nu a plouat de multă vreme, oamenii s-au descurcat cum au putut.

În centrul Brașovului, un tun de zăpadă a fost pus în funcțiune și răcorește cu picături de apă trecătorii, mai ales că au fost peste 35 de grade.

„Excelent!” (...)

„E foarte bună în centru aici” spun oamenii.

În Timișoara, temperatura resimțită la orele prânzului era de 42 de grade Celsius. În vest, oamenii și-au făcut un obicei zilele acestea să iasă doar cu umbrela la ei.

Georgia, turistă: „Este mai cald decât în Jamaica, pentru că nu este briză.”

Localnici: „Sufocant – abia respirăm, foarte cald.” (...)

„Este insuportabil de respirat.”

Sunt peste 80 de localități din toată țara cu restricții de furnizare a apei curente, conform Apelor Române. Cele mai multe – în Neamț, Bacău și Bihor. Șase localități din județul Mureș se alătură listei. Aici, oamenii primesc apă doar după ora 18:00 și până la miezul nopții.

„E după orar apa. Nu a mai fost așa secetă și ne este greu.” spune un bărbat din zonă

Vineri, canicula rămâne concentrată în sud și vest. Iar codul roșu dispare deocamdată de pe hartă.

Dar aproape toată țara va fi vizată de un cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și ploi torențiale.