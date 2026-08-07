Potrivit evaluărilor preliminare, aproximativ 10 stâlpi de înaltă tensiune au fost afectaţi sau doborâţi la pământ, la circa 15 kilometri de municipiul Bălţi, scrie News.ro, care citează Ziarul de Gardă.

Echipele companiei Moldelectrica sunt deja pe teren şi inspectează fiecare sector afectat pentru a stabili amploarea exactă a pagubelor şi soluţiile tehnice necesare.

Restabilirea liniei electrice ar urma să dureze cel puţin şapte zile, „dacă intervenţia ar fi realizată exclusiv cu resursele proprii ale Moldelectrica”, a transmis Ministerul Energiei. De aceea, ministerul a solicitat evaluarea tuturor opţiunilor pentru accelerarea lucrărilor şi ia în calcul implicarea altor companii specializate şi verificarea imediată a stocurilor de materiale.

Copaci căzuţi, pene de curent şi drumuri blocate

Poliţia a anunţat că, în urma ploilor şi rafalelor puternice de vânt înregistrate joi, în mai multe localităţi din raioanele Teleneşti, Rîşcani, Ocniţa şi Glodeni, din nordul Moldovei, au fost raportate căderi de copaci şi crengi, precum şi deconectări ale energiei electrice.

Pe unele sectoare de drumuri naţionale din nordul ţării, circulaţia a fost întreruptă temporar.

Anunţul vine în contextul unui cod galben de instabilitate atmosferică, emis pentru perioada 6 august, ora 15:00 – 7 august, ora 01:00, caracterizat prin ploi puternice.