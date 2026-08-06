România rămâne sub avertizări de vreme extremă. ANM a prelungit codul roșu de caniculă și anunță vijelii puternice. HARTĂ

Valul de căldură va persista în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de până la 41 de grade, disconfort termic accentuat și perioade cu vijelii și ploi torențiale.

Astfel, potrivit meteorologilor, joi (6 august) valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, vineri (7 august) va diminua ca intensitate în nord-vestul, centrul și local în estul teritoriului, iar sâmbătă (8 august) se va restrânge către vest și sud.

În majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

Joi temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 40...41 de grade în Câmpia de Vest.

Vineri și sâmbătă valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 35...36 de grade vor mai fi în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în regiunile sudice și izolat în rest, cu minime de 20...24 de grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, joi și vineri în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă în zonele montane și submontane, local în centru, sud și sud-vest și pe arii restrânse în rest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...25 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 06 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală

Zone afectate: Dobrogea, nordul și estul Munteniei, estul Transilvaniei

Joi (6 august) valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și în estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29...30 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 36...37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 06 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei

Joi (6 august) valul de căldură se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Vafi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20...22 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 06 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin

În județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și vor fi temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24...25 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest.