Meteorologii spun că temperaturile vor scădea în weekend și sunt așteptate furtuni puternice, dar de săptămâna viitoare canicula revine!

Mihai Huștiu, meteorolog: „În România ne așteptăm ca apogeul acestei canicule, care ține din 30 iulie, să fie atins în zilele de miercuri și joi. Temperaturi de 40, 41 de grade în Câmpia de Vest, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Este o situație mai atipică, pentru că înainte valul de caniculă era mai intens și mai persistent în Câmpia Română. Bucureștiul intră sub cod portocaliu miercuri și joi, dar aici temperaturile se opresc la 38 de grade. Mai urmează încă patru zile, deci în total vor fi 9 zile – în partea de vest – zile consecutive de căldură. Deci ne așteptăm și la furtuni violente în perioada următoare. Estimările pe luna august indică temperaturi ridicate. Estimările indică o lună august mai caldă decât normal.”