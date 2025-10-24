Primarul încarcerat al Istanbulului, principalul adversar al lui Erdogan, este vizat de o nouă anchetă

Stiri externe
24-10-2025 | 17:23
Ekrem Imamoglu
AFP

O anchetă pentru spionaj a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în opoziţie şi încarcerat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care le respinge, a informat vineri agenţia de presă de stat Anadolu, preluată de AFP.

autor
Ioana Andreescu

Directorul său de campanie de la alegerile locale din 2019 și 2024, Necati Özkan, și redactorul-șef al postului de televiziune de opoziție Tele1, Merdan Yanardag, sunt, de asemenea, vizați de ancheta procuraturii generale din Istanbul.

Dosarul a început cu arestarea, la începutul lunii iulie, a unui om de afaceri turc acuzat de spionaj în favoarea unor state străine. Potrivit procuraturii din Istanbul, acest om de afaceri și Necati Özkan ar fi împărtășit, în timpul campaniei electorale din 2019, date electorale confidențiale cu serviciile de informații străine.

Această nouă anchetă care îl vizează pe Ekrem Imamoglu, considerat cel mai serios rival al președintelui Recep Tayyip Erdogan, are loc în contextul în care vineri a început la Ankara și un proces referitor la acuzații de fraudă în cazul congresului Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), formațiunea sa politică.

Susținătorii CHP, care a câștigat detașat alegerile locale de anul trecut în detrimentul coaliției aflate la putere, acuză guvernul că încearcă să slăbească opoziția cu ajutorul justiției.

Citește și
Ekrem Imamoglu
Primarul de opoziție al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, a apărut în tribunal, acuzat de intimidarea procurorului general

Un tribunal turc respinge cazul care viza destituirea liderului opoziției

Un tribunal turc a respins vineri cazul care solicita demiterea liderului principalului partid de opoziție și anularea congresului partidului din 2023, o decizie care ameliorează o parte din presiunea asupra rivalilor președintelui Tayyip Erdogan după un an de represiuni legale fără precedent, relatează Reuters.

Cazul din Ankara împotriva Partidului Republican al Poporului (CHP) și a președintelui său, Ozgur Ozel, a fost considerat un test al echilibrului precar dintre democrație și autocrație în țară.

Curtea a decis că procesul, care invoca nereguli în cadrul congresului CHP din 2023, nu mai are niciun temei. Curtea a invocat faptul că partidul l-a reales pe Ozel în funcția de lider în cadrul unui congres extraordinar luna trecută.

Verdictul a stimulat activele turcești, care se prăbușiseră în martie, când o altă instanță din Istanbul l-a arestat preventiv pe primarul orașului, Ekrem Imamoglu, candidatul partidului la președinție și principalul rival politic al lui Erdogan.

Indicele principal al Bursei din Istanbul a crescut cu peste 4% după verdict, iar lira s-a apreciat față de dolar.

Ozel în centrul atenției după arestarea primarului din Istanbul

Ozel, în vârstă de 51 de ani, liderul combativ și cu voce răgușită al CHP, a câștigat notorietate după arestarea lui Imamoglu, conducând zeci de mari mitinguri antiguvernamentale.

Dacă instanța ar fi decis să îl destituie pe Ozel, care a fost ales pentru prima dată lider la congresul din 2023, ar fi putut arunca opoziția într-o și mai mare confuzie și lupte interne și ar fi sporit șansele lui Erdogan de a-și prelungi domnia de 22 de ani asupra acestei mari țări membre NATO și importante economii emergente.

Partidul centrist CHP, care a negat acuzațiile aduse împotriva sa, se află la egalitate în sondaje cu partidul conservator AKP (Partidul Justiției și Dezvoltării) al lui Erdogan, care are rădăcini islamice.

Următoarele alegeri prezidențiale sunt programate în 2028, dar ar trebui să aibă loc mai devreme dacă Erdogan intenționează să candideze din nou, având în vedere că se confruntă cu o limitare a mandatelor și ar trebui făcută o modificare a Constituției.

Separat, sute de membri ai CHP și lideri aleși, inclusiv Imamoglu, se confruntă cu o serie de acuzații legate de corupție într-o campanie mai amplă și continuă de represiune, pe care opoziția o consideră politizată și antidemocratică. Guvernul lui Erdogan respinge acest lucru, afirmând că sistemul judiciar este independent.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, bagă Distrigaz și restul furnizorilor în ședință. Nu e exclusă modificarea legii

Sursa: News.ro

Etichete: istanbul, primar, erdogan,

Dată publicare: 24-10-2025 17:23

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Primarul Istanbulului, principalul opozant al lui Erdogan, a fost condamnat la închisoare pentru că a insultat un procuror
Stiri externe
Primarul Istanbulului, principalul opozant al lui Erdogan, a fost condamnat la închisoare pentru că a insultat un procuror

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, figură principală a opoziţiei turce, a fost condamnat miercuri la 20 de luni de închisoare pentru insultă şi intimidare la adresa unui procuror, potrivit sentinţei văzute de AFP.  

Primarul de opoziție al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, a apărut în tribunal, acuzat de intimidarea procurorului general
Stiri externe
Primarul de opoziție al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, a apărut în tribunal, acuzat de intimidarea procurorului general

Primarul de opoziţie al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, în detenţie de la sfârşitul lui martie "pentru corupţie", a compărut luni în faţa unui tribunal din Istanbul, acuzat că a încercat să îl intimideze pe procurorul general al oraşului, informează AFP.

Noi arestări în Turcia în ancheta împotriva primarului din Istanbul, Ekrem Imamoglu. Ce rezoluţie iniţiază un senator SUA
Stiri externe
Noi arestări în Turcia în ancheta împotriva primarului din Istanbul, Ekrem Imamoglu. Ce rezoluţie iniţiază un senator SUA

Poliția turcă a efectuat vineri 44 de arestări în ancheta de corupție care a dus, în martie, la încarcerarea primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, lider al opoziției, potrivit agenției Anadolu, citată de AFP.

Recomandări
Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO
Stiri actuale
Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO

Zeci de persoane l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi.

Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro
Stiri externe
Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro

Președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni surpriză împotriva marilor companii petroliere rusești. Măsura nu va opri războiul lui Vladimir Putin, dar va ajuta Uniunea Eu să scoată definitiv petrolul rusesc din blocul comunitar.

Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO
Stiri actuale
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28