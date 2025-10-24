Primarul încarcerat al Istanbulului, principalul adversar al lui Erdogan, este vizat de o nouă anchetă

O anchetă pentru spionaj a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în opoziţie şi încarcerat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care le respinge, a informat vineri agenţia de presă de stat Anadolu, preluată de AFP.

Directorul său de campanie de la alegerile locale din 2019 și 2024, Necati Özkan, și redactorul-șef al postului de televiziune de opoziție Tele1, Merdan Yanardag, sunt, de asemenea, vizați de ancheta procuraturii generale din Istanbul.

Dosarul a început cu arestarea, la începutul lunii iulie, a unui om de afaceri turc acuzat de spionaj în favoarea unor state străine. Potrivit procuraturii din Istanbul, acest om de afaceri și Necati Özkan ar fi împărtășit, în timpul campaniei electorale din 2019, date electorale confidențiale cu serviciile de informații străine.

Această nouă anchetă care îl vizează pe Ekrem Imamoglu, considerat cel mai serios rival al președintelui Recep Tayyip Erdogan, are loc în contextul în care vineri a început la Ankara și un proces referitor la acuzații de fraudă în cazul congresului Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), formațiunea sa politică.

Susținătorii CHP, care a câștigat detașat alegerile locale de anul trecut în detrimentul coaliției aflate la putere, acuză guvernul că încearcă să slăbească opoziția cu ajutorul justiției.

Un tribunal turc respinge cazul care viza destituirea liderului opoziției

Un tribunal turc a respins vineri cazul care solicita demiterea liderului principalului partid de opoziție și anularea congresului partidului din 2023, o decizie care ameliorează o parte din presiunea asupra rivalilor președintelui Tayyip Erdogan după un an de represiuni legale fără precedent, relatează Reuters.

Cazul din Ankara împotriva Partidului Republican al Poporului (CHP) și a președintelui său, Ozgur Ozel, a fost considerat un test al echilibrului precar dintre democrație și autocrație în țară.

Curtea a decis că procesul, care invoca nereguli în cadrul congresului CHP din 2023, nu mai are niciun temei. Curtea a invocat faptul că partidul l-a reales pe Ozel în funcția de lider în cadrul unui congres extraordinar luna trecută.

Verdictul a stimulat activele turcești, care se prăbușiseră în martie, când o altă instanță din Istanbul l-a arestat preventiv pe primarul orașului, Ekrem Imamoglu, candidatul partidului la președinție și principalul rival politic al lui Erdogan.

Indicele principal al Bursei din Istanbul a crescut cu peste 4% după verdict, iar lira s-a apreciat față de dolar.

Ozel în centrul atenției după arestarea primarului din Istanbul

Ozel, în vârstă de 51 de ani, liderul combativ și cu voce răgușită al CHP, a câștigat notorietate după arestarea lui Imamoglu, conducând zeci de mari mitinguri antiguvernamentale.

Dacă instanța ar fi decis să îl destituie pe Ozel, care a fost ales pentru prima dată lider la congresul din 2023, ar fi putut arunca opoziția într-o și mai mare confuzie și lupte interne și ar fi sporit șansele lui Erdogan de a-și prelungi domnia de 22 de ani asupra acestei mari țări membre NATO și importante economii emergente.

Partidul centrist CHP, care a negat acuzațiile aduse împotriva sa, se află la egalitate în sondaje cu partidul conservator AKP (Partidul Justiției și Dezvoltării) al lui Erdogan, care are rădăcini islamice.

Următoarele alegeri prezidențiale sunt programate în 2028, dar ar trebui să aibă loc mai devreme dacă Erdogan intenționează să candideze din nou, având în vedere că se confruntă cu o limitare a mandatelor și ar trebui făcută o modificare a Constituției.

Separat, sute de membri ai CHP și lideri aleși, inclusiv Imamoglu, se confruntă cu o serie de acuzații legate de corupție într-o campanie mai amplă și continuă de represiune, pe care opoziția o consideră politizată și antidemocratică. Guvernul lui Erdogan respinge acest lucru, afirmând că sistemul judiciar este independent.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













