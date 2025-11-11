Primarul din Istanbul, acuzat de 142 de infracţiuni, este pasibil de peste 2.300 ani de închisoare

Stiri externe
11-11-2025 | 15:35
Ekrem Imamoglu
AFP

Primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziţiei şi principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este acuzat oficial de 142 de infracţiuni, conform actului de acuzare publicat marţi de parchet, transmit AFP şi Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit agenţiei oficiale de presă turce Anadolu, Imamoglu, arestat în martie pentru acuzaţii de corupţie şi considerat de justiţie drept şeful unei organizaţii criminale, riscă până la 2.340 de ani de închisoare.

Primarul încarcerat al celui mai mare oraş din Turcia, candidatul principalului partid de opoziţie la viitoarele alegeri prezidenţiale, este urmărit pentru fraudă, spălare de bani şi trucare de licitaţii, conform actului de acuzare de peste 3.700 de pagini.

Imamoglu a negat toate acuzaţiile împotriva sa, de când a fost arestat.

Actul de acuzare vizează un total de 402 de suspecţi acuzaţi de formarea unei organizaţii criminale. Printre aceştia se numără apropiaţi ai primarului Istanbulului, care au fost arestaţi în acelaşi timp cu acesta, pe 19 martie.

Citește și
Ekrem Imamoglu
Primarul Istanbulului, principalul opozant al lui Erdogan, a fost condamnat la închisoare pentru că a insultat un procuror

Procurorul general din Istanbul, care a calificat reţeaua drept o "caracatiţă", a declarat marţi că aceasta a creat statului turc daune de 160 de miliarde de lire turceşti (3,3 miliarde de euro) pe parcursul unui deceniu.

Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat, în București, de 33 de ori. Nu s-a putut stabili un motiv al atacului

Sursa: Agerpres

Etichete: inchisoare, istanbul, primar, Ekrem Imamoglu,

Dată publicare: 11-11-2025 15:21

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
Citește și...
Primarul încarcerat al Istanbulului, principalul adversar al lui Erdogan, este vizat de o nouă anchetă
Stiri externe
Primarul încarcerat al Istanbulului, principalul adversar al lui Erdogan, este vizat de o nouă anchetă

O anchetă pentru spionaj a fost deschisă împotriva primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în opoziţie şi încarcerat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care le respinge, a informat vineri agenţia de presă de stat Anadolu, preluată de AFP.

Primarul Istanbulului, principalul opozant al lui Erdogan, a fost condamnat la închisoare pentru că a insultat un procuror
Stiri externe
Primarul Istanbulului, principalul opozant al lui Erdogan, a fost condamnat la închisoare pentru că a insultat un procuror

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, figură principală a opoziţiei turce, a fost condamnat miercuri la 20 de luni de închisoare pentru insultă şi intimidare la adresa unui procuror, potrivit sentinţei văzute de AFP.  

Primarul de opoziție al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, a apărut în tribunal, acuzat de intimidarea procurorului general
Stiri externe
Primarul de opoziție al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, a apărut în tribunal, acuzat de intimidarea procurorului general

Primarul de opoziţie al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, în detenţie de la sfârşitul lui martie "pentru corupţie", a compărut luni în faţa unui tribunal din Istanbul, acuzat că a încercat să îl intimideze pe procurorul general al oraşului, informează AFP.

Noi arestări în Turcia în ancheta împotriva primarului din Istanbul, Ekrem Imamoglu. Ce rezoluţie iniţiază un senator SUA
Stiri externe
Noi arestări în Turcia în ancheta împotriva primarului din Istanbul, Ekrem Imamoglu. Ce rezoluţie iniţiază un senator SUA

Poliția turcă a efectuat vineri 44 de arestări în ancheta de corupție care a dus, în martie, la încarcerarea primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, lider al opoziției, potrivit agenției Anadolu, citată de AFP.

Erdogan dă o nouă lovitură opoziției. Zeci de susținători ai primarului din Istanbul, arestați într-un dosar de corupție
Stiri externe
Erdogan dă o nouă lovitură opoziției. Zeci de susținători ai primarului din Istanbul, arestați într-un dosar de corupție

Aproximativ 50 de apropiaţi şi susţinători ai primarului din opoziţie al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, încarcerat la sfârşitul lui martie, au fost arestati în cadrul anchetei de corupţie care-l vizează, relatează AFP.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse
Stiri Politice
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse

Discuţia preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei de guvernare, care a avut loc marţi la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după aproximativ două ore. Discuţiile au vizat proiectul de lege privind pensiile magistraţilor.

Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
Stiri actuale
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat cu cruzime un bărbat, pe o stradă din Bucureşti, înjunghiindu-l de 33 de ori.

Comisar european: Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate candidatele la UE. ”Alte state sunt geloase”
Stiri Sociale
Comisar european: Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate candidatele la UE. ”Alte state sunt geloase”

Moldova are cel mai mare progres dintre toate candidatele la UE, a declarat comisarul european Marta Kos, potrivit căreia ”alte state sunt geloase” pe evoluția Chișinăului. ”Sunteți cei mai buni elevi din clasa mea”, a spus comisarul pentru extindere.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Noiembrie 2025

47:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28