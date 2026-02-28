Într-un mesaj pe contul său de X, acesta a susținut că „declanșarea războiului între Statele Unite, Israel și Iran are consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională”.

„Escaladarea actuală este periculoasă pentru toți. Trebuie să înceteze. Regimul iranian trebuie să înțeleagă că nu îi mai rămâne altă opțiune decât să inițieze negocieri de bună-credință pentru a pune capăt programului său nuclear și balistic, precum și acțiunilor sale de destabilizare regională”, „absolut necesar pentru securitatea tuturor în Orientul Mijlociu”, a punctat liderul francez.

Mesaj dur la adresa regimului iranian

Pe de altă parte, Macron a indicat că „masacrele comise de regimul islamic îl descalifică” și fac necesar ca poporului iranian să i se redea cuvântul cât mai curând posibil.

Măsuri pentru securitatea Franței

Într-un moment pe care îl califică drept „decisiv”, acesta a asigurat că Parisul a luat toate măsurile posibile pentru a garanta „securitatea teritoriului național” și pe cea a cetățenilor și companiilor franceze din Orientul Mijlociu.

„Franța este, de asemenea, dispusă să desfășoare mijloacele necesare pentru a-și proteja partenerii cei mai apropiați, dacă aceștia o solicită”, a precizat el.

Convorbiri cu liderii din regiune

Pe lângă acest mesaj, surse de la Elysee au indicat că, sâmbătă dimineață, Macron a purtat conversații telefonice separate cu liderii din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania, precum și cu liderul regiunii autonome Kurdistan.

Air France suspendă zborurile

Ministrul delegat la Ministerul Apărării, Alice Rufo, le ceruse deja francezilor din regiune să fie „prudenți”, dar a dat asigurări că misiunile diplomatice franceze erau pregătite, deoarece această criză era previzibilă, deși nu se știa momentul exact în care s-ar fi putut produce atacurile.

Ca urmare a acestei escaladări, după bombardamentele Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului și represaliile ulterioare ale țării persane, compania aeriană franceză Air France a anunțat, sâmbătă, suspendarea tuturor zborurilor sale cu destinația sau provenind din orașele Tel Aviv, Beirut, Dubai și Riad.

Măsura afectează, pentru moment, cursele planificate pentru ziua de sâmbătă, deși, în cazul Tel Aviv-ului, anulările sunt deja oficiale și pentru duminică.