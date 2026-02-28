"Avem un grup de pelerini români din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, care au stat până acum la noi la biserică. Ne-am ocupat de formalităţi împreună cu ambasada şi consulatul României din Ţara Sfântă", a declarat, pentru Basilica.ro, părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Grupurile de pelerini aflate în zonă sunt sprijinite cu alimente şi apă de către reprezentanţii Patriarhiei şi le-au fost puse la dispoziţie numerele de telefon la care pot contacta Ambasada României în Israel.

Arhimandritul Ioan Meiu şi-a exprimat speranţa ca, în momentul în care se va deschide spaţiul aerian, toţi românii aflaţi în Ţara Sfântă, fie ei pelerini sau turişti, să se poată întoarce în România.