Potrivit unui comunicat de presă al ITPF, în dimineaţa zilei de 5 martie, dispecerul Sectorului Poliţiei de Frontieră Berezeni a fost informat, telefonic, despre prezenţa unei persoane străine, de sex masculin, pe raza localităţii Hurdugi, comuna Dimitrie Cantemir.

În cel mai scurt timp, un echipaj mixt format din poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Huşi şi poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 4 Huşi, aflaţi într-o misiune specifică în apropiere, s-au deplasat în zonă şi au interceptat şi legitimat persoana în cauză.

Bărbatul prins după ce a trecut înot Prutul era condamnat la 15 ani de închisoare în Uzbekistan, pentru viol

"Deoarece bărbatul, cetăţean din Uzbekistan, în vârstă de 31 de ani, vorbitor de limbă engleză, nu deţinea documente prin care să poată proba intrarea legală în România, acesta a fost preluat şi condus la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Berezeni în vederea continuării cercetărilor. Concomitent, au fost informate autorităţile de frontieră ale statului vecin şi cercetările în cauză au fost efectuate în comun. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au stabilit că bărbatul a trecut înot râul Prut, din Republica Moldova, în România, pe raza localităţii de frontieră Vetrişoaia, cu intenţia de a intra ilegal în România. Totodată, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era o alertă Interpol, cu menţiunea căutat în vederea arestării, acesta având de executat o pedeapsă privativă de libertate de 15 ani pentru săvârşirea unei infracţiuni de viol, pe teritoriul Republicii Uzbekistan", se precizează în comunicatul transmis de ITPF Iaşi.

Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui în vederea luării măsurilor legale.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.