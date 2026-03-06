Corespondentul Sky News din Liban transmite că vestea s-a răspândit ca focul și, în câteva minute, străzile din Beirut au fost cuprinse de panică.

Am văzut locuitori înghesuindu-se în mașini sau încercând să plece pe jos, cu ce puteau duce în spate.

Armata israeliană emisese ordine de evacuare pentru patru districte din suburbiile sudice ale orașului, iar peste jumătate de milion de oameni au ieșit pe străzi.

Toți aveau un singur scop: să fugă din capitală cât mai repede.

Teama era evidentă: că avioanele și dronele israeliene le vor distruge casele.

„Este foarte periculos”

Am reușit să vorbim cu un bărbat care se pregătea să plece. Soția lui ținea în brațe un copil mic, pe spatele unei motorete vechi.

„Tot locul este sub amenințare; se pare că vor lovi, trebuie să ne luăm familia și să fugim”, a spus el.

Soția lui a adăugat: „Cu toate aceste amenințări și atacuri, este foarte periculos, nu este deloc sigur.”

Apoi și-a strecurat motocicleta în traficul haotic.

Declarațiile dure ale unui ministru israelian

Cuvintele unui ministru israelian de extremă dreapta au amplificat și mai mult anxietatea.

Suburbia Dahiya din Beirut, a spus Bezalel Smotrich, ar putea ajunge să semene cu orașul Khan Younis din Gaza, devastat de bombardamente.

„Ați vrut să aduceți iadul asupra noastră, dar v-ați adus iadul asupra voastră. Dahiya va arăta ca Khan Younis. Cetățenii noștri din nord vor trăi liniștiți, în pace și în siguranță”, a declarat el.

Pentru oamenii din Liban pare clar că israelienii sunt acum cei care stabilesc regulile.

Ordine de evacuare și în sudul Libanului

Locuitorilor din sudul Libanului li s-a ordonat, de asemenea, să își părăsească locuințele și să se îndrepte spre nord, dincolo de râul Litani. Între timp, campania aeriană israeliană era deja în desfășurare în orașul de coastă Tyre.

Un membru al departamentului media al Hezbollah ne-a dus la locul unui bombardament, spunând că este centrala electrică a orașului.

Un rezervor uriaș de motorină fusese perforat de explozii, iar un turn care susținea panouri solare se prăbușise. Locul era un morman de fier ars și fumegând, iar Tyre a rămas fără electricitate.

„Nu avem unde să mergem”

Ne-am întrebat de ce unii locuitori au ales totuși să rămână.

Hussein Chehadeh ne-a spus că motivul este simplu: nu are bani.

El spune că trebuie să plătească pentru copii, combustibil, casă și chirie.

„Problema noastră aici, în sud”, a spus el, „este că nu avem unde să mergem.”